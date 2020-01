Príncipe Guillermo a Harry: "He abrazado a mi hermano toda la vida y ya no podré hacerlo"

La tensión en la familia real continúa más fuerte que nunca, debido a que Meghan Markle y el príncipe Harry decidieron renunciar a todas las responsabilidades que tenían como duque de Sussex. Ante lo sucedido, muchos se han pronunciado al respecto, como fue el caso del príncipe Guillermo.

La brecha entre ambos hermanos continúa creciendo, según algunas fuentes de The Time, el hijo mayor de Lady Di lamenta la decisión de Megan y su hermano, ya que sus lazos se han roto. "He abrazado a mi hermano toda la vida y ya no puedo hacerlo más. Somos dos entidades separadas", es una de las dolorosas declaraciones que confesó un amigo del heredero al trono británico.

Guillermo de Cambridge asumió con resignación que ambos ya "no están en el mismo equipo"; sin embargo, no pierde la esperanza de que en algún momento vuelvan a fortalecer la relación que mantenía y sus esposas limen asperezas para que logren trabajar juntas.

Príncipe Harry habló de distanciamiento

Como se recuerda, la primera vez que una de las partes habló claramente de un enfriamiento en su relación fue el duque de Sussex en el documental de la cadena ITV sobre la gira por el sur de África que realizó con su familia.

Ante el periodista Tom Bradby, aseguró que tenían sus diferencias, aunque siempre contaban el uno con el otro: “Somos hermanos. Siempre seremos hermanos. Estamos ciertamente en este momento en caminos diferentes pero yo siempre estaré con él (apoyándole) y sé que él siempre estará conmigo”, indicó al citado medio el pasado mes de octubre.

¿Quién es Guillermo de Cambridge?

El príncipe Guillermo, duque de Cambridge es el hijo mayor de Carlos, príncipe de Gales, y Diana, princesa de Gales. Es nieto de la reina Isabel II del Reino Unido y del príncipe Felipe, duque de Edimburgo y sus abuelos maternos son John Spencer, VIII conde de Spencer y su ex esposa la Honorable Frances Roche.

El hijo de Lady Di nació el 21 de junio de 1982, por lo que actualmente tiene 37 años.