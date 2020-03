8M: Policía Nacional del Perú dedica emotiva canción a las mujeres

En medio de tanta tristeza y dolor que aquejan a las familias que sufren la pérdida de una madre, hija, nieta, esposa que fueron arrancadas de este mundo por el machismo que gobierna en nuestro Perú; la Policía Nacional del Perú dedicó una canción que impacta en el corazón y nos invita a la reflexión en este Día Internacional de la Mujer.

La emotiva canción “Ya no más” que fue interpretada por la cantante peruana Susan Ochoa en el pasado ‘Viña del Mar’, fue cantada por una mujer que pertenece a la orquesta Internacional de la Policía Nacional del Perú.

La letra emotiva de la canción fue compuesta para que la mujer peruana se identifique con los diferentes tipos de violencia que sufre en silencio y se empodere a acabar con ese dolor antes de que termine en un feminicidio. “Y tú no volverás a herir mi piel nunca más, porque yo, ya no estaré. No me encontrarás, ya no más”, es parte de la hermosa letra que muestra el dolor y la sensibilidad de una mujer.

¿Cómo se estableció el Día Internacional de la Mujer?

Alexandra Kollontai, una feminista que había logrado junto a sus seguidoras, activar el voto femenino, la legalidad del aborto y el divorcio, también consiguió que el 8 de marzo se estableciera como el Día Internacional de la Mujer.

No es hasta el año 75, que la ONU oficializa el Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Haciendo que otros países lo añadiesen a sus respectivos calendarios.

Mira el vídeo conmemorativo al Día Internacional de la Mujer por PNP

Cabe resaltar que, la letra de este significativo tema musical fue escrita por Eva Ayllon, "Pelo D'Ambrosio" y Jesus "El Viejo Rodriguez".