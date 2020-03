8M 2020: Conozca el motivo principal de lucha feminista de cada país

Las mujeres de diversos países de habla hispana saldrán a marchar por el Día Internacional de la Mujer. Cada país se ha propuesto una lucha especial en su agenda: Libertad sexual, aborto legal y otros derechos igualitarios.

Este año, algunos países marchan dos días y otros se suman al paro nacional de mujeres que han convocado algunos colectivos feministas. Si bien cada nación tiene su agenda, todas saldrán a marchar por mejores condiciones e igualdad de las mujeres en la sociedad.

Conozca cuál es el tema de agenda de cada país. Sus recorridos, horarios y lemas.

8M Día Internacional de la Mujer en España

Uno de los pedidos de esta movilización se centrará en reivindicar los derechos sexuales y reproductivos, y la libertad sexual de las mujeres.

En Madrid, la movilización está convocada para las 17.00 e irá desde Atocha hasta la Plaza de España. En Barcelona, también iniciará a las 17.00 y el punto de partida será Plaça Universitat. En Valencia, iniciará a las 18.00 y la convocatoria es el Instituto Lluis Vives.

El lema de la jornada en Madrid será “Revuelta feminista: con derechos, sin barreras. Feministas sin fronteras”.

8M Día Internacional de la Mujer en Colombia

Este año, las mujeres en Colombia conmemorarán el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Además, uno de principales objetivos será el aborto legal.

La marcha en Bogotá iniciará en el Centro de la Memoria Histórica Distrital a las 08.30 y terminará en el Parque Estadio Olaya. También se hará un plantón llamado “escuchatón” que, aparte de velar por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, tendrá como lema rechazar los casos de feminicidios y los asesinatos de líderes sociales y sindicales en el ámbito nacional.

8M Día Internacional de la Mujer en Argentina

Este año, una de las consignas en Argentina por el Día Internacional de la Mujer será “¡Aborto legal, ya!”. Los movimientos feministas impulsarán la legalización del aborto, algo que se presume que se aprobará este año.

En Buenos Aires, la convocatoria es a las 12.00 en la Catedral. Para el lunes 9 de marzo habrá una concentración en las inmediaciones de Plaza Mayo a las 16.00.

El lema de la convocatoria de este año es “Por la autonomía de nuestros cuerpos y contra los fundamentalismos religiosos”, nombrado así por el colectivo Ni una menos.

8M Día Internacional de la Mujer en México

La marcha en el país será el domingo 8 de marzo y la lucha principal será contra la violencia hacia las mujeres. Los colectivos exigirán justicia por las mujeres violentadas, asesinadas o desaparecidas a lo largo de la nación.

En Ciudad de México, la marcha partirá del Monumento a la Revolución a las 14.00. Después irá en dirección a la Antimonumenta, frente al Palacio de Bellas Artes, y terminará en el Zócalo capitalino.

Algunas de las frases para acompañar la marcha 8m en México son: “¡Sola o borracha, quiero llegar a casa!”, “Quisieron enterrarnos, pero no sabían que somos semillas” o “No estamos todas, faltan las asesinadas”.

Además de la marcha del domingo, el lunes 9 de marzo se realizará un paro nacional bajo el lema #UnDiaSinNosotras. El pedido es que las mujeres no asistan a sus centros de trabajos, no vayan a clases y no salgan a las calles.

8M Día Internacional de la Mujer en Chile

Este año en Chile, la marcha 8M está vinculada al estallido social, que inició hace 140 días en el país. La Coordinadora Feminista 8M, organizadora del evento, encabezará las manifestaciones con el programa “Contra la precarización de la vida”. Las marchas serán el domingo 8 y lunes 9 de marzo.

La coordinadora ha colocado una serie de panfletos y canciones para acompañar la marcha en ambos días. “Ya van a ver / Ya van a ver / Cuando l@s de abajo / se tomen el poder!”, “Morir luchando/ Sumisa ni cagando” o “¡Somos caleta, / Más que la chu...… / Somos el pueblo / unido en la lucha!”, son algunos cánticos.

En Santiago de Chile, el recorrido de la marcha partirá desde la Plaza Dignidad a las 12.00 y terminará a las 21.00 en Echaurrén. El 9 de marzo iniciará a las 11.00 también en la Plaza Dignidad. La marcha irá toda la Alameda.

8M Día Internacional de la Mujer en Perú

Perú marchará por el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras y las mujeres saldrán a las calles el sábado 7 de marzo en diversas ciudades del país.

En Lima, la convocatoria es a las 15.00 en Campo de Marte, cruce del jirón Nazca y la avenida Salaverry. Luego continuará por la avenida Guzmán Blanco hasta llegar a la avenida Alfonso Ugarte y seguir por las avenidas Bolivia, Paseo de los Héroes Navales, jirón Carabaya para finalizar en Plaza San Martín, donde se leerá el pronunciamiento por el Día de la Mujer.

Bajo el lema “Trabajadoras sí, explotadas y violentadas no”, diversos colectivos se suman a la marcha. “Trabajo digno, ahora”, “Perú país de violadores” y “Lavar y cocinar también es trabajar” son algunos de los lemas que se leen en los carteles para descargar que aparecen en redes sociales.

