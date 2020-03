Sigrid Bazán por caso Camilita: “Medios de comunicación no toman con seriedad el asunto” [VÍDEO]

Claramente indignada, Sigrid Bazán, en su programa Sigrid.pe de RTV, criticó duramente a los miles de peruanos que crucificaron a la madre de Camilita al culparla y responsabilizarla del asesinato de su hija tras sufrir una violación a manos de otro menor de 15 años.

“Puede haber descuidos, y muchos cuestionamientos. Todo el mundo puede decirle a la mamá como debe cuidar a sus hijas, curioso que no le digan nada al papá, por cierto. Pero más allá de los comentarios, aquí hay un culpable, el que debe ir preso, el que ha cometido la infracción al código penal, y ese solo es el asesino, el violador de Camila”, aseveró Sigrid.

Además, la periodista criticó sin tapujos el accionar de la prensa por centrarse en el morbo de la noticia en lugar de visibilizar al verdadero culpable.

“La madre está suficientemente dañada, y aun así la han hecho trizas en medios de comunicación por personas que no tienen aval alguno para criticarla y sobre todo no entienden tampoco cuál es la situación y cuál es el responsable del cual estamos hablando. Me da pena, me da impotencia. Varios medios de comunicación no toman con seriedad el asunto”, continuó.

“Todos deben entender que la mamá no es la única responsable del cuidado de los hijos, también hay que entender que hay un violador detrás, un adolescente de 15 años víctima de la sociedad, del machismo, que se convirtió en un asesino. Justo eso es lo que estamos dejando de lado”, agregó.

Casi 500 niñas violadas en el 2020

Solo en enero en el Perú, se han violado a 464 niñas y adolescentes. Solo en el 2019, más de 5 mil mujeres menores de edad violadas fueron atendidas por el Ministerio de la Mujer. “La violencia contra la mujer es también violencia contra las niñas”.

“Después nos quejamos de porque las “feministas”, entre comillas, dicen que Perú es un país de violadores. Bueno pues, en el 2020 aún nos duele admitir esta frase, pero pasa y es cierta. Hay 448 adolescentes varones internados en centros juveniles en el Perú por violaciones a mujeres a adultas o niños”, reveló Bazán.