Juliana Oxenford: "Aquí el único responsable es ese maldito asesino" [VIDEO]

Juliana Oxenford no se quedó de brazo cruzados ante la ola de ataques contra la madre de la menor de 4 años que fue asesinada por un joven de 15 años. La periodista dejó en claro que las personas deben dejar de atacar a la progenitora y reconocer como único culpable al sujeto que cometió la violación y el asesinato.

Como se recuerda, las cámaras de seguridad del distrito lograron captar el preciso instante en que el sujeto cargó a la niña en sus brazos para cometer el macabro acto. Al siguiente día, el cuerpo de la pequeña fue hallado sin vida dentro de un costal con signos de violación.

Ante ello, la periodista Juliana Oxenford dejó en claro cuál es su postura al respecto, dejando en claro que la culpa es del sujeto, ya que él fue quien realizó el crimen contra la menor de edad, quien salió a la calle en horas de la madrugada.

"Leo y escucho muchas voces opinando sobre el caso de la niña asesinada de 4 años. Aquí el único responsable es ese maldito asesino, por supuesto. La madre debe estar devastada, no se justifica bullying hacia ella, pero no puedes dejar a dos niñas al cargo de otra niña. No puedes", sentenció la figura de ATV sobre lo sucedido.

Durante los últimos días, algunos medios y muchas personas en redes sociales han criticado a la progenitora de la menor de 4 años, olvidando que el único culpable del cruel caso es el joven de 15 años, quien hasta el momento es buscado por la Policía.

Joven de 15 años sindicado como culpable

Juana Fernández Allca, madre del sospechoso del rapto y asesinato de la niña, fue interrogada por agentes de la División de Homicidios en la sede de la Dirincri. Ella había señalado en la comisaría de Payet que su hijo de 15 años era quien aparecía en los videos que registraron el secuestro de la menor.