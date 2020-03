Independencia: Padre de niña asesinada da detalles escabrosos de pareja de la mamá de su hija

La noche del último domingo, fue hallado el cuerpo de una pequeña de cuatro años en un cerro de Independencia. La menor había sido reportada como desaparecida ese mismo día por la mañana.

Según informaron los agentes policiales, la madre había dejado a su hija con una sobrina de nueve años y su menor hermana, mientras ella se iba a una actividad durante la noche del sábado.

Las primeras horas del domingo, la madre puso una denuncia por desaparición. Fue gracias a un vídeo de seguridad al que tuvo acceso la policía, que supieron que un hombre se la había llevado cargándola por una calle.

Con el vídeo en que se ve a un sujeto llevándose a la pequeña, les permitió visualizar una ruta, que es la parte contraria a donde se halló el cuerpo de la niña.

Lastimosamente, la niña fue hallada sin vida en un cerro de Independencia, envuelto en costales y bolsas.

La aterradora confesión del padre

Edwin Valle, padre de la menor que se encuentra de ilegal en Estados Unidos, en medio de llantos confesó que la madre de su hija se habría encaprichado con un hombre, llevándose a sus hijas a vivir a la casa de éste.

“Sé que ella se fue a Payet, se encaprichó y se fue con el hombre con el que está y no cuidó a mi hija, dejándolas con una niña de 9 años. Fue mujer en vez de ser madre. ¿Cómo pudo dejarlas con otra niña?”.

Edwin le habría increpado el accionar a su exmujer: “Le dije que se ponga a pensar, pero llevó a mis hijas a Lima. Mi hija me dijo que había conocido la playa y me enteré que las había traído a Lima. Le dije: “Andas de arrimada, mis hijas no tienen ni sus juguetes”. Ella me dijo que no me meta en su vida, pero yo me meto por mis hijas”, añadió el padre de la menor.

En medio de su declaración, el padre de la menor contó lo que le había dicho la hermana de su expareja.

“Su hermana de mi expareja me ha contado que una vez mi hija le dijo: “Christofer me besa”, Christofer es la nueva pareja de mi exmujer. Una niña no miente”, declaró el padre de la menor, entre lágrimas.

La Policía manifestó que aún se está trabajando la identificación del presunto homicida en reserva. Miembros de la Depincri de Independencia también están colaborando en las pesquisas para resolver este lamentable caso.

