"A veces ya no quiero estar aquí": 'René', la nueva canción de Residente

Todo un éxito ha sido el nuevo tema musical de René Pérez Joglar, más conocido como ‘Residente’, quien lanzó su nuevo sencillo el 27 de febrero y ya cuenta con más de 11 millones de reproducción. La canción titulada “René” tal como su nombre, ha sido considerado por sus seguidores como un llamado de emergencia del cantante, quien como relata en su tema, sufre de depresión.

El rapero puertorriqueño ha logrado 'resquebrajar' el corazón de todos aquellos que escuchan la canción, la cual relata toda la historia del cantante, desde su niñez hasta ahora. Es por ello, que es un proyecto muy importante para él.

El ícono de la música urbana latinoamericana, en su nuevo tema, ha relatado sus triunfos, alegrías, tristezas, depresiones, familia, amigos y todos sentimientos y personas que estuvieron involucrados el momento en el que Residente decidió lanzarse a la vida artística. Además, en el vídeo musical podemos apreciar por primera vez a su hijo Milo de 5 años de edad.

A través de su cuenta de Twitter, compartió la buena nueva anunciando también el vídeo musical de 'René'. Lo que ha llamado mucho la atención, es lo escrito en su publicación, comentó que estuvo a punto de suicidarse en una gira por México y fue a partir de esa experiencia de la que se basó para escribir “René”.

Una noche me sentía muy mal, estaba en Mexico, el estadio esperándome, y yo no quería salir del hotel. Llamé a mami porque quería tirarme del balcón y no sabía porqué. Esa noche llegaba un amigo y se quedó conmigo. Al otro día comencé a escribir este tema.https://t.co/dxyckDAoBx — Residente (@Residente) February 27, 2020

«Una noche me sentía muy mal, estaba en México, el estadio esperándome, y yo no quería salir del hotel. Llamé a mami porque quería tirarme del balcón y no sabía por qué. Esa noche llegaba un amigo y se quedó conmigo. Al otro día comencé a escribir este tema», escribió residente en su publicación en twitter.

'René' definitivamente es una canción para llorar en donde el cantante se desenvuelve por completo. Un tema donde nos invita a ser parte, por un momento, del mundo de depresión que él vive, con el fin de comprender que una enfermedad mental es igual o más importante que una enfermedad física.

TE PUEDE INTERESAR:

Sin duda, la vida del cantante no ha sido nada fácil, y ha llegado a un punto del que ya no puede más. Ha entendido que el dinero y la fama no lo es todo en la vida, que su familia y sus amigos son lo más importante para él. Con su letra ha logrado crear conciencia en algunos de sus seguidores, quienes esperan que pueda vencer ese gran obstáculo y vuelva a tomar las riendas de su vida.

Mira el espectacular vídeo de René aquí