'Tusa': Nueva versión musical crea conciencia sobre las relaciones tóxicas y el machismo [VÍDEO]

‘Tusa’ de Karol G y Nicki Minaj se ha convertido en la canción del verano y ha sido adaptada en diversas partes del mundo y en diferentes géneros musicales.

Uno de los tantos países en el que ‘Tusa’ ha tenido un gran recibimiento por parte de los jóvenes es Nicaragua, donde el colectivo de mujeres ‘EnRedadas’ lanzó, a través de Youtube, la versión feminista del popular sencillo.

''Sé que soy fuerte, valiente y que puedo estar sin vos, porque me amo, me respeto y ya no tengo miedo'', dice parte de la letra de ‘Tusa Feminista’, la versión adaptada por el colectivo ‘EnRedadas’ de Nicaragua de la sonada canción de Karol G y Nicki Minaj.

Y si bien el sencillo original es un llamado a las mujeres para no sufrir por amor, la adaptación de ‘EnRedadas’ busca visibilizar de una manera más profunda los síntomas y consecuencias del llamado amor tóxico.

‘Tusa Feminista’ también busca prevenir la violencia contra la mujer al identificar comportamientos machistas en los hombres nombrando acciones como el acoso y los celos.

A diferencia de la versión original, la adaptación es una mezcla de reggaetón con cumbia y nació como parte de la campaña ''No soy yo, es tu violencia'' con la que diversos colectivos feministas de Nicaragua buscan identificar y combatir la violencia de género en parejas jóvenes.

El video oficial de la nueva versión fue publicado en Youtube el pasado 14 de febrero, día de San Valentín y, hasta el momento, lleva acumula más de 20 mil vistas.

'Estamos expuestas a mensajes negativos que normalizan la violencia. Aprendemos que los celos y el control son expresiones de amor y que las mujeres tenemos que sufrir por el amor, para que realmente valga la pena", señaló en redes sociales la cofundadora de este colectivo.

Mira el vídeo de la nueva adaptación de 'Tusa' aquí

(Con información de: La República/ Género)