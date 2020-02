Crean " Un Día sin Hombres" en respuesta a paro feminista en México

Los casos de Ingrid Escamilla y Fátima Cecilia, han conmocionado a todo México y ha ocasionado que las mujeres de ese país se levanten con más fuerza a exigir a la sociedad y sobre todo al gobierno que se tome acciones para frenar la ola de feminicidios que azota a su país. Por ello, colectivos feministas han convocado a un paro nacional exclusivamente para las mujeres, bajo el lema “¡El nueve ninguna se mueve!”. Sin embargo, la falta de empatía de un grupo de personas ha ocasionado que se cree una encuesta para las féminas, sus respuestas podrían hacerlos reflexionar.

La convocatoria feminista que se llevará a cabo el nueve de marzo, consiste en que las mujeres no acudan a trabajar, a la escuela, ni a hacer compras por todo ese día. Ya que el gobierno las ha dejado solas, las mujeres hacen un llamado a la sociedad que se tome conciencia de la gravedad del asunto.

Sin embargo, la falta de conciencia y sensibilidad por parte de un porcentaje de varones de ese país sigue en pie. En respuesta a este paro y de manera sarcástica, se ha organizado "un día sin hombres", con el fin de comprobar que la fuerza masculina es la que "mueve al país", según comentarios en redes sociales.

Ante ello, Cultura Colectiva News realizó una encuesta de cómo sería un día sin hombres para las mujeres de México, las respuestas de ellas han impactado a los cibernautas, y es que los comentarios relatan los temores a los que se enfrentan todos los días las féminas. Una apreciación que deberían llevarnos a todos a una completa reflexión.

Algunos comentarios

Paola comentó: "Creo que en lo personal, me sentiría con mucha libertad, como cuando estuvimos al final de la marcha en agosto, cerca del Ángel, en la noche, que era así como 'wow, somos libres', como con paz".

"me pondría esa falda que nunca quise arrumbar, me pondría esas sandalias que 'no son para correr' en caso de necesitar hacerlo; en lugar de usar transporte rosa, caminaría toda la ruta que siempre evito rumbo a mi trabajo; saldría de noche con mis amigas sin mandar rutas y sin esa extraña sensación de tener el celular siempre cerca "por cualquier cosa" y volvería de noche, muy noche, sin miedo ni estrategias, es más, no llegaría y no avisaría, me quedaría a ver el amanecer en una de esas calles que tanto extraño recorrer a solas", escribió Susana.

Sin duda, muchas de las respuestas hablan de un anhelo de libertad. Ellas relatan en sus comentarios que todos los días viven bajo presión de tener que cuidarse; el miedo las visita todos los días, sobre todo, todas las noches. Para ellas no saber qué hombre es bueno y que hombre es malo las ha obligado a vivir en la cárcel de la desconfianza.

'Se burlan de ellas'

En redes sociales se ha manifestado la burla y el machismo de un gran porcentaje de varones. A excepción de un usuario de Twitter que tuvo empatía con la causa: "Marchan en paz para pedir justicia, se burlan de ellas. Rayan monumentos para ser escuchadas, las critican. Buscan ser escuchadas pacíficamente #UnDíaSinMujeres. Los hombres promueven #UnDíaSinHombres. Moraleja: los hombres estamos bien ‘pendejos’".

Rápidamente, las respuestas al tuit del empático hombre no se hizo esperar, varios usuarios en su mayoría hombres que no estaban de acuerdo con la moraleja, comentaron: "Lo estarás tú, no nos metas en el mismo saco en el que gustas andar", "habla por ti", "zafo", "no me incluyas, no todos estamos así de pendejos", y más.

"En las respuestas de los 'hombres' se evidencia la falta de comprensión sobre la necesidad de visibilizar la violencia de género. Bien por ti y qué pena (y qué miedo) los otros", respondió una usuaria a esta publicación.