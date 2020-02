Policía uniformado agrede brutalmente a su enamorada

Yordan Torres Rojas, es el nombre del policía que golpeó brutalmente a su enamorada en la cara, provocándole una rotura en la nariz. Este caso de violencia contra la mujer se registró la noche del último jueves en Santa Anita.

Según RPP Noticias, el efectivo que vestía el uniforme de PNP realizó la brutal agresión cuando vio a su enamorada conversar con otro hombre en una reunión.

“Me empezó a golpear cuando yo le dije que ya me quería ir. No me dejaba ir, me golpeo, me dijo quédate y me quitó el celular. Me golpeó, me dio un codazo y me empezó a salir sangre de la nariz. Me dijo ‘todo lo que tu provocaste’ y luego me pidió perdón”, contó la víctima en un vídeo que grabaron los testigos.

Los testigos del hecho mencionaron que detuvieron al mal efectivo para evitar que escape. Incluso, una mujer, visiblemente indignada, golpeó al agresor en la cabeza al ver a la joven con el rostro ensangrentado.

Momentos después, la joven quiso subirse a un taxi, pero el conductor no quiso llevarla al ver su estado. El amigo del agresor, también perteneciente a la PNP, quien era el que manejaba la patrulla en la que llegó el efectivo, decidió retirarse del lugar para evitar meterse en problemas; según la víctima, su celular se habría quedado en la unidad.

Por su parte, el Ministerio del Interior anunció que hoy mismo decidirán la ‘más drástica’ sanción contra el suboficial de tercera.