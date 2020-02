“Un día sin mujeres”: Convocan paro nacional para concientizar a la población

Una protesta histórica se cocina en México. A través de las redes sociales varios grupos feministas han lanzado una convocatoria para realizar un gran plantón, el cual pretende unir a las mujeres de todo el mundo en contra de los feminicidios.

El evento se llama “Un Día Sin Mujeres”, y tal como lo dice el nombre, hace un llamado a todas las féminas a no salir de su casa este 9 de marzo, tampoco asistir a clases, mucho menos ir al trabajo. Como tampoco cargar gasolina, no realizar ni una compra o asistir a una actividad comercial.

Este movimiento busca crear un ausentismo total por primera vez en el país, a fin de concientizar a toda la población sobre la importancia de las mujeres. La sociedad mexicana se ha conmocionado en los últimos días por los recientes feminicidios ocurridos en el país.

Los asesinatos de varias mujeres en el corto periodo que lleva el 2020, siendo el último caso que remeció al país el de la pequeña Fatima de 7 años que fue encontrada sin vida, han sacudido al país azteca con acciones que llevarán a esta protesta sin precedentes.

Los feminicidios en México, al igual en el Perú, lamentablemente parecen el pan de cada día. El país gobernado por Manuel López Obrador tiene una triste estadística, ya que figura que 10 mujeres son asesinadas a diario y el 99.9% de los casos permanecen en total impunidad. Frente a esa terrible realidad, mujeres de todo México han emprendido diversas acciones para exigir justicia y seguridad ante la violencia de género, una de las mayores crisis en México.

#UnDiaSinMujeres #UnDiaSinNiñ@s

9 de marzo.



No nos cuidan ? No existimos? Miren cómo sería si no existiéramos nosotras ni nts hij@s!



No niñ@s en la escuela. No Maestras. No Mujeres en la calle.

No compres nada. No vayas a tu empleo (un día descontado lo vale).#HazloViral