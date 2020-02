Muere inventor del comando “copiar y pegar”

Lawrence “Larry” Tesler murió esta semana a los 74 años de edad. Tal vez por su nombre no reconozcas a este hombre, pero si te contamos que él inventó el comando más utilizado en tu ordenador sentirás un profundo agradecimiento.

Larry fue pionero de la computación e inventó el comando “copiar y pegar”, así es, el famoso “Control C + Control V” que de tantos apuros te libró en la universidad o en el trabajo.

“El inventor de cortar, copiar y pegar, buscar y reemplazar y mucho más fue el ex investigador de Xerox, Larry Tesler”, tuiteó la empresa que ahora está metido en el rubro de las fotocopiadoras.

“Nuestro trabajo diario es más fácil gracias a sus revolucionarias ideas. Larry falleció el lunes, de manera que unámonos en celebrarlo”, continuó Xerox.

