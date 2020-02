Michelle Renaud: “no tengo miedo de que no me vuelvan a contratar por tener pechos pequeños”

La actriz mexicana Michelle Renaud se ha convertido en un digno ejemplo a seguir parara todas las mujeres; esto después de quitarse los implantes de sus senos para cuidar su salud.

Michelle ha dejado claro que ha aprendido que el aceptar su cuerpo es el acto de amor más grande que puede tener consigo misma; es por eso que no solo luce más radiante que antes, sino que se muestra más feliz, saludable y plena y así lo ha demostrado a través de sus redes sociales.

Incluso, hace unos días tuvo su primer encuentro con la prensa tras su operación y dio una importante reflexión a través de su cuenta de Instagram, donde dejó claro que no siente temor alguno de que la dejen de contratar por lucir pechos más pequeños.

"Hay algo que me saca de onda, lo que más me pregunta le gente y la prensa, es si no me da miedo que no me vuelvan a contratar por no tener 'bubbies'. Mi respuesta puntual es no quiero trabajar con nadie que me contrate solo por tener bubbies y no, no creo que afecte para nada mi trabajo, si acaso empezaré a tener más porque hoy ya me siento ¡súper segura de mí misma y muy feliz de ser quien soy!", dijo de manera contundente la joven actriz.

Agregó, un poderoso mensaje de aceptación a las mujeres que tienen poco busto. "A todas las que ahora lucimos un cuerpo sin tanto busto o plano, quiero decirles que ¡nos vemos hermosas! ¡Todas las mujeres somos perfectas y muy bellas, así tal cual y no hay excepciones! Disfrutemos nuestro cuerpo", mencionó Michelle Renaud.