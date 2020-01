Violeta Isfel rompe en llanto al responder pregunta de su hijo

La actriz Violeta Isfel, recordada por participar en diferentes telenovelas mexicanas fue una de las madres más jóvenes del espectáculo, pues trajo al mundo a su primer hijo Omar cuando ella apenas tenía 17 años de edad. Recientemente, el primogénito de la actriz ha publicado un video en su canal de Youtube donde se aprecia la excelente relación que lleva con su joven madre.



En el video se visualiza a la actriz derramando lágrimas por la emoción desbordada ante las preguntas que le realizaba su adolescente hijo: ¿Cómo sería tu vida si no me hubieras tenido?

“Voy a llorar, no me la imagino, no podría no hay manera, porque gracias a este niño pude tener un sentido de mi vida bastante importante, tal vez no hubiera salido de dónde estaba, tal vez no hubiera crecido lo que crecí como persona. Era muy inmadura en muchísimas cosas. La fortaleza y el motor más grande de mi vida, se llama Omar, mi vida sería un poco caótica, entonces prefiero no pensar en cómo sería mi vida sin ti”, respondió con voz entrecortada la famosa actriz, mientras su hijo la abrazaba como muestra de apoyo.



El hijo de la actriz que se desarrolla como influencer, aseguró que se siente feliz de tener una mamá tan joven, ya que gracias a eso han podido resolver problemas de comunicación y tiene la confianza suficiente para decirle todo lo que piensa.

Revive el momento emotivo