Lizbeth Rodríguez se quebró ante fans al revelar que su papá abusaba de ella [VIDEO]

Una impactante confesión conmocionó a todos los seguidores de Lizbeth Rodríguez, debido a que la popular "Chica Badabun" confesó que su papá abusaba de ella constantemente cuando era solo una niña.

Considerada como una de las youtubers latinoamericanas más famosas de los últimos años, Lizbeth cuenta con millones de fans en todo el mundo y sus cintas triunfan con muchas visualizaciones; sin embargo, detrás de la alegría que reflejaba ante cámaras guardaba un terrible secreto.

A través de su canal oficial de YouTube, Lizbeth Rodríguez compartió la lamentable historia a todos sus seguidores, confesando que su papá la tocaba por las noches. "Amigos el día de hoy decidí romper mi barrera, abrir mi corazón y contarles lo que por mucho tiempo no me he atrevido a decirles... en mi video conocerán todos los detalles. No olviden que los amo!", indica en la descripción de la cinta viralizada en redes sociales.

En la cinta, la joven "Chica Badabun" reveló cómo sucedieron estos hechos: "A mí me daba mucho miedo abrir los ojos porque pensaba que podía ser un malhechor o un ladrón", subrayó, pero "era obvio que la persona que me estaba tocando era el hombre que vivía en la casa, porque no había manera de que entrara alguien más", cuenta en su canal de YouTube, mientras se quiebra frente a cámaras.

La joven no habría contado lo sucedido a raíz del miedo que sentía a que los demás no le crean, ya que ni su madre estaba enterada. "Fue algo muy difícil, muy duro, ya que cuando era chiquita llegué a pensar que todo esto era mi culpa", confesó la youtuber.

¿Qué edad tiene Lizbeth Rodríguez de Badabun?

Lizbeth Rodríguez es una actriz y youtuber mexicana.​​ Es integrante de la empresa Badabun, que se dedica a distribuir contenido viral en Youtube.

La figura de YouTube nació el 22 de mayo de 1994, por lo que actualmente tiene 25 años.