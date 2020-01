Lucero confiesa por qué no puede realizarse una cirugía estética [VIDEO]

Lucero se ganó el nombre a la ‘Novia de América’ por demostrar desde niña su talento en el canto y batir récords de ventas de su álbum musical en todo Latinoamérica.

A su vez, la actriz aunque ha tenido algunos cambios durante los últimos años y muchos usuarios pensaron que se había realizado alguna cirugía, confiesa por qué no ha podido practicarlo a sus 50 años.

Lucero en Instagram

La artista es imparable y sigue conquista a más seguidores con su arte por la música. Por ello, envió a su público unas emotivas palabras de agradecimiento y aliento para este 2020.

“Que este 2020 no nos falte el amor. Muchas gracias por ser mis cómplices. Ustedes me dan mucha luz a todo lo que hago. Estoy tan contenta de que cumplimos un año más logrando tantas metas juntos, tantos sueños y siempre de la mano de la música. Pero esto no termina, tendré sorpresas que los van a dejar con la boca abierta”.

¿Lucero tiene alguna cirugía estética?

Con cinco décadas de vida, la mexicana ha sido vista con diferentes maneras de lucir en el escenario. Sin duda, este último año se la ha visto más imponente y hermosa como si tuviera 20 años menos.

Pero, no se debe a una operación con el bisturí sino con el alma, al no tener miedo a decir su edad y aceptarse con o sin arrugas, aceptando que no lo hará.

¿Por qué Lucero no se ha podido realizar una cirugía estética?

Durante una entrevista con el programa ‘Ventaneando’, la intérprete reveló el real motivo de por qué no ha podido practicarse una cirugía. Debido a que una persona especial le rogó no hacérselo, su hija Lucerito.

“Ma’, te pido un favor, no te vayas a poner botox, porque si te pones botox ya no vas a ser la Novia de América”, le dice su hija, pero “¿qué voy a hacer con mis arruguitas, nena?” Le cuestionó Lucero, respondiéndole la menor, “así estás bonita, así eres la Novia de América y así te conoce toda la gente, por fa no te pongas botox”.

Vídeo - Entrevista a Lucero

Lucero sin maquillaje

Es así que a terminar el 2019 se sumó a las famosas que muestra su rostro en redes sin ninguna gota de maquillaje ni filtro, asombrando a sus fans con su fotografía.

“Si alimentas el alma, se va volviendo más bonita, más grande y más fuerte, la piel se va, todo se va cambiando y transformando con la edad, nadie puede permanecer igual, ni que hagas un pacto con Dorian Grey".

Hija de Lucero

Su adolescente cuando suelen viralizarse en algún retrato en redes, son por su inteligencia o habilidad realizando alguna actividad demostrando lo talentosa y disciplinada que resultó.

Canciones de Lucero y Manuel Mijares – ‘El privilegio de amar’