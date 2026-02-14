¿No sabes maquillarte? 5 looks rápidos y sencillos para realzar tus facciones y brillar en San Valentín

¿No sabes maquillarte? 5 looks rápidos y sencillos para realzar tus facciones y brillar en San ValentínÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Levanta la mano si, como nosotras, amas el 14 de febrero. Más que una fecha romántica, es la excusa perfecta para jugar con la moda y la belleza. Outfits, uñas, accesorios… y, por supuesto, el makeup se vuelven protagonistas. Pero si el tiempo no está de tu lado, tranquila: aquí te compartimos cinco maquillajes rápidos y favorecedores para deslumbrar en tu cita de San Valentín.
Maquillaje glowy
El maquillaje glowy es perfecto para lograr una piel fresca y luminosa en minutos. Apuesta por una base ligera o skin tint y prioriza la hidratación. Añade iluminador, rubor durazno, pestañas sutiles y gloss para un acabado romántico, natural y radiante ideal para San Valentín.
Maquillaje natural
El look natural nunca falla si buscas verte producida sin exagerar. Con una base ligera, delineado negro sutil, un toque de glitter fino y labial nude hidratante lograrás un efecto fresco, elegante y favorecedor. Es ideal para una cita romántica sin pasar horas frente al espejo.
Maquillaje bronceado
El acabado bronceado aporta un efecto romántico y favorecedor, como besada por el sol. Aplica rubor avellana en mejillas, puente de la nariz y párpados para unificar el look. Completa con pestañas llamativas y un lip combo rosa que potencie la calidez del maquillaje.
Maquillaje Espresso
Para un toque más intenso, el maquillaje espresso en tonos marrón y tierra es ideal. Realiza un smokey chocolate bien difuminado y equilibra con base ligera. Añade corrector, blush, rímel e iluminador para un acabado glamuroso, sensual y perfecto para una cita especial.
Maquillaje durazno
El maquillaje durazno es fresco, juvenil y súper favorecedor. Tras preparar la piel con hidratante y base ligera, aplica rubor en nariz, párpados y mejillas creando un efecto envolvente. Este look monocromático ilumina el rostro y aporta un aire romántico ideal para San Valentín.