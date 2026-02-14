Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Difunden video de Laura Spoya riéndose cuando estaba siendo socorrida por bomberos tras accidente

¿No sabes maquillarte? 5 looks rápidos y sencillos para realzar tus facciones y brillar en San Valentín

Ideas fáciles de maquillaje, favorecedoras y con un toque romántico para verte radiante y segura en tu cita de San Valentín sin complicaciones.

Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¿No sabes maquillarte? 5 looks rápidos y sencillos para realzar tus facciones y brillar en San Valentín
    5 maquillajes rápidos y fáciles para brillar en tu cita de San Valentín sin ser experta. | Composición Wapa
    ¿No sabes maquillarte? 5 looks rápidos y sencillos para realzar tus facciones y brillar en San Valentín

    Levanta la mano si, como nosotras, amas el 14 de febrero. Más que una fecha romántica, es la excusa perfecta para jugar con la moda y la belleza. Outfits, uñas, accesorios… y, por supuesto, el makeup se vuelven protagonistas. Pero si el tiempo no está de tu lado, tranquila: aquí te compartimos cinco maquillajes rápidos y favorecedores para deslumbrar en tu cita de San Valentín.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Ni todo rojo ni full rosa: cómo combinar colores este 14 y lograr un look elegante y chic

    Maquillaje glowy

    El maquillaje glowy es perfecto para lograr una piel fresca y luminosa en minutos. Apuesta por una base ligera o skin tint y prioriza la hidratación. Añade iluminador, rubor durazno, pestañas sutiles y gloss para un acabado romántico, natural y radiante ideal para San Valentín.

    wapa.pe

    Maquillaje natural

    El look natural nunca falla si buscas verte producida sin exagerar. Con una base ligera, delineado negro sutil, un toque de glitter fino y labial nude hidratante lograrás un efecto fresco, elegante y favorecedor. Es ideal para una cita romántica sin pasar horas frente al espejo.

    wapa.pe
    wapa.pe

    TAMBIÉN LEE: Así se hace la manicura cromada en casa: la tendencia minimalista que arrasa entre las expertas

    Maquillaje bronceado

    El acabado bronceado aporta un efecto romántico y favorecedor, como besada por el sol. Aplica rubor avellana en mejillas, puente de la nariz y párpados para unificar el look. Completa con pestañas llamativas y un lip combo rosa que potencie la calidez del maquillaje.

    wapa.pe

    Maquillaje Espresso

    Para un toque más intenso, el maquillaje espresso en tonos marrón y tierra es ideal. Realiza un smokey chocolate bien difuminado y equilibra con base ligera. Añade corrector, blush, rímel e iluminador para un acabado glamuroso, sensual y perfecto para una cita especial.

    wapa.pe

    Maquillaje durazno

    El maquillaje durazno es fresco, juvenil y súper favorecedor. Tras preparar la piel con hidratante y base ligera, aplica rubor en nariz, párpados y mejillas creando un efecto envolvente. Este look monocromático ilumina el rostro y aporta un aire romántico ideal para San Valentín.

    wapa.pe
    SOBRE EL AUTOR:
    ¿No sabes maquillarte? 5 looks rápidos y sencillos para realzar tus facciones y brillar en San Valentín
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Isabella Ladera deslumbra con total white y naked dress para presumir su embarazo en revista internacional

    Ofertas

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    Cuponidad Productos

    Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

    PRECIO

    S/ 12.90
    Comprar

    PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

    PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

    PRECIO

    S/ 43.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;