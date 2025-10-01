David Bisbal emocionado de llegar a Sudamérica con una nueva faceta

Con más de 20 millones de seguidores y tres Grammy Latinos, David Bisbal refuerza su vínculo, demostrando que su impacto trasciende la música.

David Bisbal sigue ampliando su presencia internacional, esta vez como protagonista de una serie de campañas publicitarias en Sudamérica y Estados Unidos. El cantante español, con más de dos décadas de trayectoria y una carrera reconocida con múltiples premios, se convierte así en uno de los rostros más influyentes no solo en la música, sino también en el mundo de la moda y el estilo de vida.

El artista almeriense se muestra entusiasta con este nuevo reto. "Siempre estoy en movimiento, tanto en el estudio como en los conciertos, así que la comodidad es esencial. Con Skechers tengo las dos cosas: comodidad y estilo», afirma un emcoinado David Bisbal, quien recientemente ha completado su gira Back In The USA 2025. "Sé que a mis fans de Sudamérica les va a encantar esta campaña, ¡estoy deseando compartirla!", agregó.

«Siempre estoy en movimiento, tanto en el estudio como en los conciertos, así que la comodidad es esencial. Estoy deseando compartir esta campaña con mis fans de Sudamérica», señaló el intérprete de Bulería.

Un artista con proyección global

Con más de 20 millones de seguidores en redes sociales, Bisbal es considerado uno de los cantantes españoles más exitosos a nivel mundial. Su carisma y autenticidad lo han llevado a ser un referente cultural que trasciende fronteras, proyectándose con la misma fuerza en Europa, Norteamérica y Latinoamérica.

A lo largo de su carrera, ha recibido más de 80 premios, incluidos tres Grammy Latinos, tres Latin Billboard, tres World Music Awards y dos Premios Ondas. Además, ha llenado escenarios emblemáticos como el Royal Albert Hall de Londres, el Carnegie Hall de Nueva York, el Teatro Real de Madrid y el Olympia de París.