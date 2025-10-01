Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Abogada de Jefferson impacta en vivo al confesar si denunciante tuvo romance con 'Cri Cri'

David Bisbal emocionado de llegar a Sudamérica con una nueva faceta

Con más de 20 millones de seguidores y tres Grammy Latinos, David Bisbal refuerza su vínculo, demostrando que su impacto trasciende la música.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    David Bisbal emocionado de llegar a Sudamérica con una nueva faceta
    David Bisbal.
    David Bisbal emocionado de llegar a Sudamérica con una nueva faceta

    David Bisbal sigue ampliando su presencia internacional, esta vez como protagonista de una serie de campañas publicitarias en Sudamérica y Estados Unidos. El cantante español, con más de dos décadas de trayectoria y una carrera reconocida con múltiples premios, se convierte así en uno de los rostros más influyentes no solo en la música, sino también en el mundo de la moda y el estilo de vida.

    El artista almeriense se muestra entusiasta con este nuevo reto. "Siempre estoy en movimiento, tanto en el estudio como en los conciertos, así que la comodidad es esencial. Con Skechers tengo las dos cosas: comodidad y estilo», afirma un emcoinado David Bisbal, quien recientemente ha completado su gira Back In The USA 2025. "Sé que a mis fans de Sudamérica les va a encantar esta campaña, ¡estoy deseando compartirla!", agregó.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Estos son los contornos de ojos que con cafeína son magia: ligeros, rápidos y eficaces

    «Siempre estoy en movimiento, tanto en el estudio como en los conciertos, así que la comodidad es esencial. Estoy deseando compartir esta campaña con mis fans de Sudamérica», señaló el intérprete de Bulería.

    Un artista con proyección global

    Con más de 20 millones de seguidores en redes sociales, Bisbal es considerado uno de los cantantes españoles más exitosos a nivel mundial. Su carisma y autenticidad lo han llevado a ser un referente cultural que trasciende fronteras, proyectándose con la misma fuerza en Europa, Norteamérica y Latinoamérica.

    A lo largo de su carrera, ha recibido más de 80 premios, incluidos tres Grammy Latinos, tres Latin Billboard, tres World Music Awards y dos Premios Ondas. Además, ha llenado escenarios emblemáticos como el Royal Albert Hall de Londres, el Carnegie Hall de Nueva York, el Teatro Real de Madrid y el Olympia de París.

    El vínculo de Bisbal con el público hispanohablante ha sido constante y sólido desde su irrupción en la escena musical en 2001. Su estilo fresco, su energía en el escenario y su capacidad para transmitir emociones lo han convertido en un artista querido por distintas generaciones. Este magnetismo es el que hoy lo impulsa a convertirse también en un rostro clave para conectar con las audiencias desde otras plataformas.

    SOBRE EL AUTOR:
    David Bisbal emocionado de llegar a Sudamérica con una nueva faceta
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cuponidad Productos

    Juego de cuchillos marca OSTER modelo Santoku . INCLUYE DELIVERY!

    PRECIO

    S/ 46.90
    Comprar

    Ricardo Gozzing Chacarilla

    Alisado Gold Keratin + corte de puntas en Ricardo Gozzing Estilistas Chacarilla

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;