Este 2025, la moda apuesta por un equilibrio entre lo clásico y lo moderno, con opciones que van desde diseños sobrios hasta combinaciones audaces con colores vibrantes, tejidos livianos y accesorios con personalidad. Incorporarla a tus looks con prendas en tendencia no solo te protege de la lluvia, sino que también eleva tu estilo en los días grises.

Descubrí cómo integrar esta prenda icónica a los elementos más actuales del guardarropa y lograr looks cómodos, a la moda y listos para enfrentar los días lluviosos de junio.

Los capri continúan siendo un básico de temporada. Usarlos con una gabardina y calzado impermeable crea un conjunto casual, moderno y práctico. Para un look más pulido, los pantalones de vestir o las bermudas con corte sastre en telas ligeras son una gran alternativa. Al mezclarse con la silueta fluida de la gabardina oversize, aportan un contraste que refresca y dinamiza el outfit.

Para junio 2025, los botines Chelsea con acabado impermeable siguen en la cima. Las botas de lluvia en tonos intensos como rojo o amarillo también son tendencia y pueden convertirse en el toque de color del look. Si preferís algo más neutral, los tenis también son válidos, siempre y cuando no sean de gamuza, ya que no resisten bien la humedad.