Marina Mora se rinde ante la tendencia del verano con esplendorosa falda tejida a crochet

Marina Mora se encuentra disfrutando de unas apacibles vacaciones en el pueblo de Mindo en Ecuador. Un paraje en el que las altas temperaturas y la copiosa naturaleza obligan a enfundarse en prendas cómodas y frescas para ir a tono con el caluroso ambiente selvático.

Un ambiente que hizo que la ex reina de belleza acomodara sus outfits con prendas ligeras y versátiles que la acompañen durante su travesía sin perder su estilo. Para ello empleó una serie de looks funcionales con bastante destreza; no obstante, hubo uno que captó la atención de nuestro radar de moda inmediatamente por su acabado rústico y armonioso.

Desde inicios del 2021 y finales del 2020 los atuendos tejidos a crochet -o con algunos detalles o aplicaciones- invadieron el armario de las principales figuras del espectáculo local contrastando así una de las tendencias que fue confirmada durante los últimos runways.

Y es que existen razones de sobra que invitan e incitan a sumarse a esta pasión por el handmade. Algo que a lo que Marina Mora no pudo ser ajena y decidió lucir con mucho estilo en medio de un abundante ramaje de árboles y plantas. Se trató de una extensa falda high waisted con transparencias bordada magistralmente con la técnica del ganchillo dilucidando patrones geométricos que encajaron con una estética moderna e impoluta.

La ex Miss Perú centró todo el protagonismo de su look a su pieza a crochet, que según comentó en su post fue tejida por su propia madre junto a una amiga mediante su emprendimiento Closet VIP, y lo complementó con un body color carne y unas sandalias de cuña. Un look que una vez más nos confirma esta fiebre por lo artesanal mediante una técnica que data del siglo XVI.

Sobre el origen del crochet en tendencia

El crochet es un tejido que refleja el handmade y nos permite valorar el laborioso trabajo artesanal que implica confeccionar una prenda en base a esta técnica. “El crochet nace en el siglo XVI como una réplica asequible del encaje y se expande rápidamente entre las clases populares hasta convertirse en una tradición que aún conserva significado. Hace ya menos tiempo, los vestidos, faldas, chalecos y pantalones en esta técnica capturaron el espíritu libre del movimiento hippy y del rock”, explican desde Hola.com.

“Los nombres más importantes de la moda italiana (así como la estrella parisina de la siguiente generación Marine Serre) han reescrito su definición de glamour moderno para la primavera-verano 2020 para incluir un toque hecho a mano. Bottega Veneta, Fendi y Missoni presentaron algunas de las siluetas con más estilo del próximo año hechas con estambre tejido a mano. Tan poco pretencioso como puede ser el crochet de lujo, ciertamente no está hecho para la playa”, explicaron desde Vogue.mx sobre la nueva trend vista en firmas de alto prestigio.