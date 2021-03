Yirko Sivirich presenta 'Rumi', su nueva colección inspirada en la ciudad de Chiclayo

Yirko Sivirich arranca el año presentándonos ‘Rumi’, su nueva colección de otoño-invierno 2021 inspirada en Chiclayo que busca brindar mayor visibilidad a las riquezas históricas y culturales que posee esta ciudad. Wapa.pe conversó en exclusiva con el diseñador peruano para conocer más respecto la antología de carácter urbano-chic, que además pudo exhibir el New York Fashion Week Digital a través de la plataforma ‘Fashion Designers of Latin America’ (FDLA), sus expectativas con esta reciente colección y la dirección que debe tomar la moda en tiempos tan difíciles como los que vivimos.

¿Por qué elegiste Chiclayo?

En general, todas mis colecciones están inspiradas en el Perú y siempre empiezo con las ciudades con las que de alguna manera tenga un vínculo. Con Chiclayo siempre he tenido una conexión porque después de Lima es el lugar que más me sigue. Hay mucha gente que tiene apego conmigo y que siempre está al tanto de mis redes sociales. Yo conocía Chiclayo, pero muy poco porque había estado hace mucho tiempo de pasada. Esta vez me fui casi una semana y me empapé de todo en general: la plaza principal, la iconografía, los animales típicos del lugar como la pava aliblanca y también me informé mucho conversando con la gente. Me encantó el Paseo de las Musas, del cual salió el print principal de mi colección que es el mármol porque este lugar está lleno de este material. Me imagino que cuando pasen muchos años me voy a haber inspirado en todo el Perú y cada vez que yo me inspire en un departamento o en una ciudad siempre lo visito.

¿Cuál es la historia detrás del nombre de tu colección?

Rumi significa piedra en quechua, entonces como el print principal de la colección es el mármol decidí ponerle ese nombre. Siempre trato de incorporar elementos que tengan que ver con algo de la colección y cuando realizo estos desfiles no solo vendo mi colección, sino que trato de que también conozcan un poco más del Perú.

¿La elaboración de esta colección fue más desafiante que las anteriores?

Sí, ha sido súper trabajoso por el hecho de hacer un desfile solo con dos personas. Si tú ves el video parecería que hay varias cámaras, pero en realidad solo había dos, la diferencia es que hacíamos más pasadas. Estuvimos casi un día entero trabajando y eso que únicamente presentamos dieciséis outfits, no es como en una colección normal que se presentan el doble aproximadamente.

En cuanto a los proveedores, hay muchos talleres que están trabajando con muy poca gente y otros no han abierto. Afortunadamente, yo tengo algunos talleres que trabajan solo para mí, pero como no teníamos mucha producción, ellos también han estado sacando con otras marcas. Ha sido complicado porque a veces la gente no quiere hacer solo una prenda, (que es la muestra cuando haces colección) o al final te sale más caro. También el hecho de ir a buscar telas porque en esta colección utilicé sublimadas, que son propias y no es algo que encuentras ya hecho. Entonces, todo el proceso ha sido un poco más laborioso, pero también satisfactorio porque me encanta mi trabajo y disfruto mucho hacerlo. Puede ser un poco más difícil pero no imposible y cuando el trabajo es bueno, te das cuenta que valió la pena.

Fotógrafo: Jorge Anaya

¿Cómo te sentiste al participar en la Semana de la Moda de Nueva York Digital?

En verdad me sentí emocionado, por más que ya haya estado involucrado con todo el trabajo de elaboración para que salga perfecto. Cuando el video se transmitió en vivo, me encontraba en México, pero pude verlo donde me estaba quedado y sentí la misma emoción como si estuviera en el desfile presencial. Me emocionó ver algo en lo que estaba trabajando tanto y que la gente estaba conectada. Cada vez que hago un desfile me emociono porque siempre hago mis colecciones con mucho cariño y tienen mucho trabajo en general, no solamente de mano de obra o de material, sino de sentimiento. Para mí, cada prenda o elemento significa algo, tiene un por qué y eso lo sé yo porque me involucro a fondo y vivo la colección. Estoy súper contento con la respuesta del público y creo que así esto termine pronto, siempre voy a tener en paralelo un desfile digital porque me he dado cuenta que llega a mucha gente nueva que no conoce mi trabajo. Entonces, cuando vuelvan las pasarelas presenciales voy a tener estas dos opciones de presentarla.

Fotógrafo: Jorge Anaya

¿Tienes alguna expectativa especifica con esta nueva colección?

Llevé esta colección a México para que la muevan por allá, entonces pronto van a ver a famosos internacionales usando mi ropa en revistas, portadas y editoriales de moda; así la gente conocerá más mi trabajo. En abril, las prendas comerciales estarán disponibles aquí en Perú, pero saldrán poco a poco porque es una colección de invierno y nosotros todavía estamos en verano. Lo que sí pueden ver son los elementos de primavera-verano de la misma colección con cosas más ligeras como ropas de baño, sweaters ligeros, etc.

Además, en el futuro me gustaría introducir mi marca en México, pero primero la idea es que la conozcan para que cuando quizás tenga un punto de venta allá la gente ya esté familiarizada con ella. Yo soy embajador de la marca Perú desde hace seis o siete años y siempre estoy trabajando para que la gente sepa que no solamente tenemos buena materia prima, sino también mano de obra y buen diseño.

¿Cuál crees es la dirección que debe tomar la industria de la moda en tiempos como los que vivimos ahora?

Reinventarse a lo que las personas están solicitando y hacer que la moda no se muera por más que estamos en estos tiempos difíciles, hay que trata de solucionar y no hay que bajar la guardia. Yo siempre le digo a los emprendedores, si tienen que cambiar de rubro porque de repente en el que están no funciona, ¡que lo hagan! Que se lancen a seguir sus sueños y que no paren que ya me imagino pronto terminara esta pesadilla que a todos nos tiene locos desde hace un año.

Fotógrafo: Jorge Anaya

Sobre la colección 'Rumi' de Yirko Sivirich

“Rumi” es una colección inspirada en Chiclayo a través de la cual busca mostrar las riquezas que tiene por ofrecer esta ciudad y sus alrededores. La colección hace un rápido recorrido por la historia y atracciones importantes de la ciudad, trasladando toda esa influencia en prendas con un estilo mucho más urbano y con una actitud effortless. “Rumi” recoge elementos de las culturas pre-incas que se asentaron en la región de Lambayeque, y los utiliza de una forma gráfica para crear estampados y detalles troquelados que le aportan una personalidad mucho más conceptual a la propuesta. Asimismo, también incorpora siluetas de la pava aliblanca, un ave típica de la región, así como un estampado que hace referencia al mármol del Parque de Las Musas. Como accesorio principal de la colección resalta el calzado, unas ojotas andinas de material reciclado hechas de llantas de caucho. A la par, unos bolsos de junco y totora con aplicaciones de cuero ecológico. Estos elementos, sumados a una paleta de color que varía entre el blanco, el rojo y el negro, crean la base para una propuesta que se materializa a través de siluetas sueltas y cómodas, en prendas que van desde camisas estampadas y sweaters con tramas troqueladas hasta casacas acolchadas con los estampados más icónicos de la colección.

Fotógrafo: Jorge Anaya

Yirko Sivirich presenta 'Rumi' en el New York Fashion Week (FDLA)