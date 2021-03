Macarena Vélez le agrega glamour a su conjunto de piel de verano con maxi blazer

Macarena Vélez es una de las famosas peruanas que maneja con amplia destreza las principales tendencias de moda y que ejecuta de forma intuitiva para develar sus mejores estilismos durante la época de calor.

La ex integrante de “Esto es guerra”, así como otras figuras del medio local, encontró en la cálida y amigable ciudad de Miami el sitio ideal para mostrar todo su potencial fashionista. Y es que desde algunos meses la ex chica reality ha transitado por varios países como México y Estados Unidos y no ha perdido ocasión para inmortalizar sus teñidas más destacadas.

En esta ocasión aprovechó su estancia en Miami para visitar la residencia temporal masculina de Louis Vuitton, una parada casi obligatoria para todas las amantes de la moda. Con el fondo multicolor en donde convergen flores y el símbolo principal de la marca francesa, Macarena Vélez posó con un ecléctico y soberbio outfit que pintó de cuerpo entero su predilección por el estampado más feroz y elegante de todos los tiempos.

Para este look Macarena Vélez mezcló trends para desentrañar un estilo que dejó boquiabierto a más de uno por su complejo diseño que combinó texturas, accesorios y capas. Como recordamos la calurosa ciudad de Miami invita a usar prendas bastante ligeras por lo que la influencer empleó un conjunto two pieces de piel de serpiente compuesto por un top y unos biker shorts -una versión refrescante del legging que se ha impuesto entre las it girls desde el 2019-.

Pero, para otorgarle un aire más elegante Macarena Vélez usó un maxi blazer, un truco de estilo que resulta bastante frecuente entre las principales fashionistas cuando se le quiere dar una mirada más formal a la pieza. Por su puesto, para ir acorde con esta estética glam redondeó su look con unas sandalias de tacón plateadas junto con un bolso de mano blanco y unas gafas oscuras LV. Una apuesta controvertida y provocativa que causó sensación hasta en las más exigentes del street style.

“El estampado de serpiente se ha asomado tímidamente en diversas prendas y colecciones desde hace tiempo gestándose poco a poco como una tendencia que parece ser ahora cuando estalla por completo posicionándose como imparable y tiñendo todo tipo de piezas. En efecto, si el estampado de leopardo ha sido desde hace tiempo nuestro comodín para combinarlo con absolutamente todo, las que más saben de moda han demostrado que el print de serpiente funciona igual (o mejor) y decorará nuestros looks esta temporada”, revelaron desde Vogue.es.