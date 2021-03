Angie Arizaga refleja tendencia de verano con sofisticado y distintivo vestido satinado

Angie Arizaga se ha convertido en una gran fuente de inspiración para muchas personas pues ha conseguido dar con supremos estilismos, que van desde lo más casual hasta lo más sofisticado, de forma exitosa.

Y es que la ex integrante de “Esto es guerra” ha encontrado en Instagram el mejor escaparate para reflejar sus conocimientos sobre la industria. Anteriormente lo demostró llevando la tendencia del crochet con mucha destreza y hoy se inclina por un estilo más clásico y elegante que reivindica la esencia minimalista.

En Instagram, la modelo peruana ha compartido una serie de instantáneas en donde comprobamos su versatilidad e inclinación por las prendas satinadas, un tejido ligero, suave y distintivo que la puso en el foco de los reflectores en redes sociales.

Precisamente su última postal es una fiel prueba de la fortaleza de uno de los principales materiales para darle un giro total a un look gracias al efecto brillante y sofisticado del tejido. Nos referimos al mágico vestido satinado color hueso que empleó Angie Arizaga para desbordar un etéreo y elevado styling.

Se trató de un encomiable vestido de escote halter con terminación en V con pliegues debajo de la zona del busto que le otorgaron un toque voluminoso a la prenda. El éxito de la prenda radica en el delicado efecto que crea el satén, pero, además, en el pronunciado y sensual escote en la espalda. La unión de ambos elementos consiguió hacer de su look todo un hit fashionista en el que reinó la simpleza y delicadeza. Una propuesta que nos confirma su venia estilística de la mano de un material que va camino a convertirse en un must have esta temporada pues también es viable emplearlo en faldas y blusas.

La tendencia del escote en la espalda

Esta temporada de primavera-verano se han perfilado diversas tendencias que llevaron los principales diseñadores a través de sus diversos runways. Entre las tendencias vistas en las colecciones Primavera/Verano 2021 destacaron los vestidos midi con flores reinventadas, escotes en la espalda, blancos calados, volúmenes y tejidos ceñidos.

"Mostrar piel durante el verano es una redundancia, pero en 2021 estará mucho más de moda que otros años. Y eso empieza por los escotes de espalda. Tops y vestidos han sido abiertos en la parte espalda, fijándose como una de las siluetas más vistas sobre las pasarelas gracias a Victoria Beckham, Nanushka, Gabriela Hearst y Givenchy, entre otros", explicaron desde Vogue.