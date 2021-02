Magdyel Ugaz acierta con elevado outfit que confirma el furor por los pantalones de cuero

Magdyel Ugaz confía en el poder de su instinto fashionista para crear imponentes outfits que reflejen lo mejor de su estilo.

La recordada “Teresa” de Al fondo hay sitio se dejó guiar por el binomio black and white, el favorito de las prescriptoras de moda, y nos demostró por qué los pantalones de cuero siguen siendo una de las piezas statement.

Anteriormente la actriz nacional nos enseñó sus conocimientos sobre las tendencias del momento luciendo un moderno bikini asimétrico con cut outs -la fashion trend traída directamente de las pasarelas y está invadiendo casi todas las colecciones- y esta vez causa furor con un fascinante conjunto que fusiona texturas con maestría.

En Instagram, Magdyel Ugaz realizó un hit de moda combinando una blusa off shoulders con estampado a cuadros y dobleces en el borde superior de la prenda y mangas ligeramente abombadas en los puños y unos pantalones culotte highwaisted efecto piel. Este dúo cumple con una de las máximas principales en la moda para obtener un outfit equilibrado y armonioso: volumen arriba y una prenda ceñida abajo -que también se aplica a la inversa-.

La fiebre por el leather sigue manteniéndose en la lista de las principales tendencias pues este material incluso se ha colado en las filas de la moda comfy. Para cerciorarse solo hace falta echar un vistazo ante los joggers efecto piel. Una alternativa para añadirle más estilo a nuestros looks de diario sin perder comodidad. Ya sea con zapatillas deportivas, flats, botas, stilettos los pantalones de cuero -en todas sus versiones- se mantiene como uno de los imprescindibles en el clóset de las it girls. ¡Son más fáciles de combinar de lo que parecen!

Pantalones de cuero

Casas de moda como Chanel, Alberta Ferretti, Celine o Isabel Marant se han encargado de reversionarlo en sus colecciones otoño-invierno 2020-2021 a través de diseños anchos con corchetes laterales, boot cuts o al estilo paper bag.

“Los pantalones, en general, se están inclinando hacia el extremo más relajado del espectro de estilos en este momento, con jeans de pierna ancha y pantalones holgados que dominan, y los pantalones de cuero no son una excepción”, explican desde el portal Who What Wear sobre el imperante uso de los leather pants para este 2021.