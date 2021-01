Atención fashionistas, la moda preppy vuelve con fuerza este 2021

Si ya te topaste con una foto de un chaleco de punto en tu 'feed' de Instagram es probable que hayas notado la circulación de un estilo particular: el preppy. Pero esto es solo el comienzo, pues de acuerdo a los expertos de moda, nos estamos aproximando al gran ‘comeback’ de este look.

La moda preppy nació a raíz de una subcultura en los Estados Unidos asociada con antiguas escuelas privadas y universidades del noreste. Este es el look que llevaba Blair Waldorf en las primeras temporadas de Gossip Girl y el estilo de ‘niña buena intelectual’ de Spencer Hastings en Pretty Little Liars. Y es que el preppy look se caracteriza por tener una estética intelectual, elegante e impecable que a diferencia de los nerds o los geeks, priorizan prendas que les den una apariencia clásica, deportiva y refinada.

La moda preppy vivió sus momentos de gloria en las tendencias ‘mainstream’ a principios de los 2010’s para luego disiparse. No obstante, desde el 2019 pudimos notar su regreso gradual a través de los jerseys varsity, faldas plisadas con diseño de cuadros, blazers y ahora los chalecos a punto.

Asimismo, diversos looks de streetstyle de celebridades, fashionistas y editoras de moda confirma el regreso del preppy look para todo el 2021. No obstante, un detalle que hemos notado es que a diferencia de años anteriores, esta vez su regreso viene en una versión más moderna, como un especie de hibrido entre las prendas preppy clásicas, con ítems más urbanos como joggers, combat boots y logo mania.