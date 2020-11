Los hombres también usan leggings, palabra de Shia LaBeouf

Shia LaBeouf es considerado por diversos portales de moda y estilo como la revista masculina GQ Magazine, “el rey de la ropa de ejercicio”. ¿El motivo? El actor de Hollywood siempre estrena outfits que no pasan desapercibidos.

Recientemente, Shia LaBeouf volvió a llamar la atención de los medios fashionistas gracias al atuendo que eligió para un día de ejercicio. Se trató de un outfit conformado por un hoodie marrón de Harry Hudson, mocasines de gamuza con medias blancas y unas leggings oscuras firmadas por Nike; la prenda que más destacó de su look.

Lo cierto es que, esta no es la primera vez que Shia LaBeouf incorpora un par de ceñidas leggings en sus outfits deportivos/casuales. En años anteriores, el actor también ha sido visto usando esta prenda en looks que destacaron su atlética figura. No obstante, esta vez es diferente ya que lo sepa o no, el atuendo de Shia está en tendencia de acuerdo a los expertos en moda.

Cada vez más vemos que la moda está adoptando un estilo más neutro y fluido que le permite a las personas explorar y experimentar libremente con la ropa sin etiquetas. Por su parte, las leggings y los spandex siempre han tenido un vínculo con la moda masculina pero no de la misma forma que lo han tenido las mujeres modo este tiempo hasta ahora. Actualmente, diseñadores y famosos como Shia LaBeouf están cambiando el panorama, demostrándonos que esta prenda puede ser para todos si la adaptamos a nuestro estilo personal.

Hombres y leggings

La editora del archivo de Vogue, laird Borrelli-Persson, dijo que las mallas para hombres han vuelto un poco a la moda en las últimas temporadas. En las pasarelas, Christian Cowan mostró un patrón de cuadros deslumbrante ajustado para la primavera de 2021, mientras que Rick Owens ofreció el estilo en negro ceñido para el otoño de 2020, la misma temporada en que Balenciaga envió modelos en spandex rojo, azul y negro por la pasarela.