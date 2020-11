Harry Styles se convierte en el primer hombre en ocupar portada de Vogue

Harry Styles se convirtió la semana pasada en el primer hombre en ocupar en solitario la portada de la revista Vogue en su edición norteamericana. Un hecho que suscitó diversas críticas pues el cantante posó con varios atuendos que se consideran femeninos.

El modelo y actor estadounidense fue elegido para protagonizar la próxima edición de noviembre, a quien le dedicaron la primera plana y el reportaje central.

De acuerdo a El Periódico es probable que luego de los comentarios hacia la revista por la poca diversidad racial mostrada en la revista, la editora Anna Wintour, optó por realizar algunos cambios en la portada dando espacio a íconos masculinos.

En tiempos en donde la lucha por romper estereotipos y viejos cánones de belleza es una lucha constante, esta portada bastante simbólica ha generado gran impacto en la revista que muchos consideran la biblia de la moda.

Cabe precisar, además, que esta no es la primera vez que Harry Styles prendas asociadas a lo femenino. Nos referimos a vestidos con volantes y faldas de cuadros, Tyler Mitchell se encargó de inmortalizar esta sesión fotográfica que ha generado opiniones divididas en Estados Unidos.

Anteriormente actores como Richard Gere, George Clooney, Ben Affleck y Justin Bieber también fueron parte de la portada de Vogue; sin embargo, fueron acompañados de sus parejas Cindy Crawford, Gisele Bündchen, Penélope Cruz y Hailey Bieber.

En cuanto a sus outfits el ex cantante de “One direction” empleó un vestido de volantes Alessandro Michele -diseñador de Gucci y abrigos de Maison Martin Margiela y otros con un estilo más clásico de Martine Rose. Asimismo, posó con una falda escocesa de Comme des Garçons Homme Plus y un conjunto victoriano creado por el diseñador Harris Reed.

