La versión trendy del disfraz de Gatúbela que ideó Karen Schwarz

Karen Schwarz es considerada una de las famosas más estilosas de nuestra farándula y este Halloween la conductora de ‘Modo Espectáculos’ demostró su pasión por la moda a través de un disfraz que dejó en shock a sus seguidores. ¿Quieres saber la mejor parte? Este es un outfit que todas podemos recrear fácilmente con prendas que ya tenemos en nuestra posesión, para crear un look más personalizado.

En Instagram, Karen Schwarz compartió la fotografía del disfraz de Gatúbela que usó para celebrar este 31 de octubre. “No saben lo que me costó ponerme este disfraz. No sé quien sufrió más, si mi disfraz o yo! Y pensar que lo usé cuando estaba en ‘El último pasajero’ 2011 (no es de látex x si acá, pero después de tantas lavadas se volvió casi casi papel)”, escribió la conductora de televisión al pie de su publicación.

Lo cierto es que el disfraz de Karen Schwarz ha vivido unas transformaciones que lo adaptaron a una versión más ‘moderna’ y como otros dirían, más accesible. ¿El motivo? Ahora cuenta con algunos elementos más comunes que todas podemos incorporar para crear un outfit/disfraz que haga referencia al look de Gatúbela. Estos ítems son las botas XL y los biker shorts que la modelo usó por debajo del body.

Como sabemos, los biker shorts y las botas XL son dos prendas que han estado muy de moda este año y que de hecho, muchas famosas peruanas se animaron a usar dentro de sus outfits. Con este look, Karen Schwarz nos demuestra que estos elementos también pueden ser utilizados como disfraces para conseguir un look moderno, sofisticado y sensual que nos haga lucir fenomenales.

Las botas XL

Muchas famosas peruanas como Yahaira Plasencia o Karen Schwarz se han animado a usar este tipo de calzado en diferentes colores, para complementar todo tipo de outfits. Esto nos demuestra que las botas XL además de ser versátiles son muy combinables y nos quedan bien a todas. Aquí te damos una guía para que sepas cómo elegir las mejores para ti.