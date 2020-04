¡Llévalas con estilo! Reglas para lucir botas altas sin problemas

Con la llegada del otoño y el cambio de estación, también cambiamos los zapatos que comenzamos a usar unos más abrigadores, por lo que las botas son parte importante de nuestro look.

Sin embargo, si eres de las chicas que prefieren usar las botas sumamente altas, es momento de prestarle atención a los detalles y conocer cuál es la forma correcta de lucirlos sin problemas y sin fallar en el intento. Toma nota.

1. Conoce tus piernas

Sí, deberás ver la complexión de tus piernas, si tú tienes muslos anchos, es mejor que evites usar botas largas y mucho menos que vayan por encima de tu pantalón, pues si lo haces no dudes que tus piernas se vean más cortas y con mucho más volumen.

2. Solo se una temporada

Recuerda que las botas altas son una prenda de invierno, por ello es importante que solo las uses en ese tiempo. No es buena idea combinar prendas de invierno con otras de primavera.

3. Toma en cuenta el largo de tus blusas o faldas

En el momento de usar botas altas es mejor que las demás prendas sean cortas, solo de esa forma podrás lucir todos los elementos de tu look.

4. Prueba con las leggins

Una prenda que queda bien con las botas largas son las leggins, siempre y cuando tomes en cuenta el largo de la prenda que acompaña el leggin y no falles en el intento.

5. Imperdible casaca de cuero

Para un look más rockero y moderno, la casaca de cuero es un complemento que no tiene pierde, así que no lo pienses dos veces y atrévete a lucir tus botas con una imponente casaca de cuero.