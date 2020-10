Hija de Adamari López luce como princesa con vestido amarillo de tul

Adamari López es una de las conductoras puertorriqueñas más queridas pues derrocha estilo y carisma con cada outfit que lleva en el matutino “Un nuevo día”. Uno de sus estilismos predilectos son los vestidos, prenda emblemática que muestra lo más alto de la feminidad. Un gusto que comparte junto a su hija Alaia.

En Instagram la presentadora de televisión mostró algunas postales en las que podemos ver a madre e hija modelando bellos looks veraniegos. Pero, la que más resaltó por su atuendo fue la pequeña de 5 años.

El diseño en cuestión se trataba de un extenso vestido amarillo de tul lleno de flores amarillas que le dieron mayor volumen a su look. Asimismo, llevó su larga melena suelta con ligeras ondas que le dio el toque preciso para crear un dulce estilismo.

La menor, fruto de la relación de Adamari López y Toni Costa, disfruta lucir outfits coloridos, accesorios de moda, carteras, vestidos y todo tipo de looks creativos que podemos apreciar en las instantáneas que comparte la actriz de la recordada serie “Amigas y rivales”.

En otra ocasión Alaia utilizó un look total white al lado de la presentadora de televisión quien empleó una blusa a rayas de color azul y blanco para combinar su look con el de su pequeña. Y es que esta no es la primera vez que ambas coordinan sus outfits. Anteriormente lo hicieron con unos disfraces para Halloween en el que mostraron un mismo estilismo. ¿Y a ti wapa cuál de todos sus looks te gustó más?