Sirena y Raysa Ortiz cautivan con matching outfits primaverales

Raysa y Sirena Ortiz han revelado tener una vena fashionista que las impulsa a crear fabulosos outfits y total looks que se ganan la admiración de sus seguidores en redes sociales.

Si vemos en sus perfiles de Instagram podemos saber que si bien las hermanas están al tanto de las últimas tendencias de moda y belleza, también tienen un estilo propio que refleja más de cada una.

Una de las tendencias más populares que hemos visto replicarse en los looks de varias famosas peruanas es el de llevar matching outfits o looks complementarios con alguien que quieras. Al ser gemelas, Raysa y Sirena ya hacen esto desde hace mucho tiempo, pero eso no las detuvo de sumarse al trend del momento.

Por ello para anunciar el regreso de la serie ‘De vuelta al barrio’, Raysa y Sirena Ortiz posaron con la tendencia matching outfits, con los atuendos de sus personajes. La prenda que las unió fue un par de shorts blancos similares, que cada una combinó de acuerdo a los gustos de Sara y Estela para la temporada de primavera-verano.

Esto nos muestra que la tendencia 'match' no solo es ideal para mostrar nuestra conexión y complicidad con otra persona, sino que también nos queda bien a todas sin importar nuestra edad o estilo. Y tú wapa, ¿te animas a llevar este look con alguien más?