Alvina Ruiz modela vestido negro con guiño asimétrico que la estiliza

Alvina Ruiz aprovecha sus redes sociales para compartir con sus seguidores, fragmentos de su vida y claro, su pasión por la moda.

La mujer de prensa no es ajena a nuestro radar de moda, y es que en el pasado, Alvina Ruiz nos ha dado lecciones de estilo demostrándonos que la edad no debería ser un obstáculo que nos impida probar nuevos looks o usar lo que más nos gusta.

Recientemente, la reportera volvió a captar la atención de nuestro radar fashionista gracias a un outfit que usó para un día de trabajo en el set de noticias. Se trató de un vestido negro de corte medio, mangas cero y siluetas geométricas que resultó siendo un acierto total. ¿El motivo? Aquí te lo contamos.

El vestido de Alvina Ruiz fue éxito gracias a la gama de colores y siluetas dentro de la pieza. De fondo, una base sólida como el negro, clásico y que siempre nos hace lucir sofisticadas. Por otro lado, las figuras rosas y blancas ayudaron a darle un look más fresco y moderno mientras que el corte en la falda, terminó añadiendo una chispa de picardía que le sentó de maravilla.