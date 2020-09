Daniela Darcourt acierta con sofisticado outfit con chispa juvenil

Daniela Darcourt tiene un estilo de moda que va evolucionando con el paso de los días, y lo vemos a través de los sorprendentes looks que la cantante va creando con simpleza y originalidad.

Lo cierto es que la salsera no es ajena a nuestro radar de moda, pues en el pasado nos ha deslumbrado con elegantes outfits de gala que usa para los distintos eventos de su agenda. Sin embargo, en los últimos días Daniela Darcourt nos ha demostrado que también está dominando el arte del day to day look.

Un outfit de Daniela que nos llamó particularmente la atención fue el que lució hace unos días en su perfil de Instagram. Su atuendo consistió en un top blanco, bottoms y blazer negro y como detalle final, un cinturón grueso con tachas metálicas. Una combinación clásica de colores (black and white) con prendas atemporales que siempre lucen fantásticas.

El éxito detrás del outfit de Daniela Darcourt está en la simpleza y elegancia de las prendas que eligió. Un blazer es un ítem indispensable que todas deberíamos tener, pues nos permite crear atuendos para todo tipo de ocasión, además el color negro es una apuesta segura para lucir sofisticadas y modernas.

Finalmente, está el cinturón grueso; este es un accesorio en el que vale la pena invertir (puede ser como el de Daniela o parecido) pues, las tachas en el caso de la cantante, ayudaron a darle esa chispa moderna y juvenil que le sentó de maravilla a Daniela Darcourt.