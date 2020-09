Yahaira y Silvana Plasencia marcan tendencia con un mismo look

Yahaira y Silvana Plasencia muestran complicidad y camaradería luciendo outfits similares o compartiendo algunos trucos de moda para darle un plus a sus looks. Esta vez lo han vuelto a realizar mientras disfrutaban de un día de playa en las afueras de Lima.

En Instagram Yahaira Plasencia compartió una storie en donde podemos verlas a ambas lucir radiante con un accesorio moderno que hemos visto bastante en diversas celebs y famosas peruanas en redes sociales.

Y es que como sabemos las mascarillas ocultan nuestro rostro por lo que los accesorios son ideales para personalizar nuestros looks de forma sencilla y práctica. Este tip de moda lo saben muy bien las hermanas Plasencia y por ello no dudaron en utilizar unas coloridas pañoletas para lucir más fabulosas en un día de calor.

Ahora que se viene la temporada de verano es muy importante proteger nuestro cabello de las altas temperaturas y la radiación solar. Para ello podemos optar por llevar sombreros de ala ancha o pañoletas, tal como la salsera empleó junto a su hermana.

Las pañoletas son ideales para complementar nuestros looks con mucho estilo. Podemos optar por colores enteros, diseños divertidos o estampados de todo tipo (geométricos, animal print, polka dots). Las posibilidades son infinitas solo trata de encontrar el que mejor vaya con tu esencia y el tono de tu ropa de baño. Y por supuesto no olvides que la actitud será tu mejor arma para marcar la diferencia con tu look en todo momento.