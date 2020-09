Gabriela Serpa y el calzado que emplea para estilizar su figura

Gabriela Serpa es una actriz cómica que muestra su pasión por la moda y que conoce muy bien cuál es el calzado que le ayuda mejor a estilizar su figura. Por ello no duda en elegir los modelos que le agreguen un plus a sus looks.

En Instagram Gabriela Serpa nos demuestra que los zapatos de tacón son su opción favorita para darle su toque personal a sus outfits.

Gabriela Serpa y sus looks en Instagram

Cuando se trata de llevar la ‘moda loungewear’ Gabriela Serpa tampoco se aleja de los tacones y aunque hay quienes prefieren crear looks con zapatillas, ella prefiere utilizar botines o botas altas.

Para este look la actriz cómica optó por un conjunto de dos piezas compuesto por un jogger y un hoodie con capucha que lleva una fusión de tonos en azul y rosa. Para complementar su estilismo de onda noventera utilizó dos colas altas. Asimismo, empleó unos cuantos accesorios dorados para destacar su estilo.

En otra ocasión prefirió llevar unos zapatos de plataforma de alto vuelo y es que así este tipo de calzado es ideal para estilizar la figura. Un truco que ya habíamos visto anteriormente en la hija de Susy Díaz, Flor Polo.

Por ello al momento de crear nuestros outfits a diario debemos tener en cuenta algunos trucos que podemos aprender de las más fashionistas si queremos elaborar looks de impacto. ¿Y tú wapa qué tipo de calzado prefieres utilizar para mostrar tu mejor versión?