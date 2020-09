Esta es la triste razón por la que la Princesa Diana se negó a utilizar Chanel por años

La princesa Diana es una de las ‘royal’ más queridas a nivel mundial pues además de su gran altruismo destacaba con sus estilismos al manejar un amplio guardarropa donde conjugaba muy bien marcas de prestigio y joyas de lujo. Entre ellas, la icónica marca fundada por Coco Chanel; sin embargo, al cabo de un tiempo simplemente desechó esta marca de su lista de imprescindibles.

Y aunque al comienzo de su época como miembro de la realeza Diana de Gales utilizó a menudo Chanel, luego tuvo que dejarlo de lado pues tras su separación amorosa con el Príncipe Carlos le traía malos recuerdos.

El australiano Jason Brundsdon reveló los detalles por el cual Lady Di ya no soportaba llevar la marca francesa después del sensible fallecimiento de la royal más recordada.

“Estaba revisando todo el calzado para sus looks y cogí unos zapatos de la firma para combinarlos con su vestido de Versace. Ella respondió negativamente y yo no pude evitar preguntarle el por qué. A ello me dijo lo siguiente: ‘No puedo usar unas ‘C’ entrelazadas, son Camila y Carlos”, explicó el diseñador en una entrevista con Harper’s Bazaar Australia.

En aquel tiempo era un secreto a voces que el motivo de la separación entre Lady Di y el Príncipe Carlos se debía a la relación extramatrimonial que éste tenía con Camila Parker Bowles. Tiempo después de la muerte de la Princesa Diana se confirmarían estos rumores. Actualmente ambos son marido y mujer y mantienen una sólida relación desde entonces.

Así Diana de Gales tuvo que despedirse de esta marca de lujo para evitar más sufrimientos de los que ya estaba atravesando en medio de este idilio amoroso entre su esposo y la duquesa de Cornualles. ¿Y tú wapa también tomarías una decisión así de radical?