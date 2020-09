Ariadna Fachin estrena cambio de look inspirado en la última tendencia de belleza

Ariadna Fachin sabe que cuando es momento de hacer cambios o cerrar etapas de nuestras vidas, un makeover siempre es un buen complemento que nos ayuda a manifestar este proceso a través de nuestro look.

La hija de Patty Wong había hecho del cabello largo, recto y de acabado lacio su signature look de belleza por bastante tiempo. Sin embargo, ahora Ariadna Fachin ha decidido realizarse un cambio de look que además, está en plena tendencia actualmente.

“Si deseas hacer un cambio en tu vida, hazlo. Aun así sea una pequeña modificación o un giro de 180 grados. a veces es saludable salir de tu zona de comfort y limpiar tu energía”, escribió Ariadna en su cuenta de Instagram junto a la foto donde se aprecia su nuevo corte: un lob en capas que peinó de costado.

Además de ser uno de los estilos más solicitados en los salones de belleza actualmente, este corte de cabello resulta ser muy favorecedor para quienes lo lleven pues además de añadir textura y volumen a la melena, la diversidad de capas ayuda a darle más estructura al rostro y a esculpir sus contornos, dando como resultado un look muy estilizado.

Si bien no sabemos si el cambio de look de Ariadna Fachin fue guiándose de esta tendencia, no cabe duda que ha salido beneficiada. Y tú wapa, ¿te animas a probar este corte?