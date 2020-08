'Elle' del Stand de los Besos comparte su rutina de skincare para un cutis de porcelana

Joey King es nuevamente la ‘It Girl’ del momento gracias al estreno de la película de Netflix ‘El Stand de los Besos 2’.

Esta vez, la actriz fue elegida por la revista Vogue para formar parte del grupo de celebs que brinda un video diario revelando el paso a paso detrás de su look de maquillaje preferido así como los secretos de su rutina de cuidado de la piel.

La actriz del Stand de los Besos comenzó su rutina de skincare limpiando y exfoliando su rostro al mismo tiempo con un producto que funciona como un peeling que funciona sobre piel seca. Luego, Joey King lava y seca su cutis y procede a aplicar unos parches de ojos para educir la hinchazón y apariencia de sus ojeras.

King pasó a colocar un toner para nivelar el pH de su piel y luego aplicó una crema de ojos, producto de belleza que según ella utiliza diariamente. Finalmente, Joey hidrató su rostro y cuello con un moisturizer (un paso clave en toda rutina de skincare) para darle paso a su look de maquillaje 'go to'.

El Stand de los Besos 2