Joey King comparte el paso a paso para el maquillaje glowy perfecto

Joey King está de regreso en todos los portales de noticias por su papel en la secuela de la película de Netflix, el Stand de los Besos 2.

Esta vez, como parte de su interacción con el público, la actriz participó en una dinámica de Vogue en la que revela el paso a paso de su rutina de maquillaje de siempre, el estilo que siempre la salva de apuros.

La actriz del Stand de los Besos comenzó su makeup con un primer para ojos, un tip de belleza que los expertos recomiendan para que las sombras se apliquen mejor y duren por más tiempo. Luego, Joey King pasó a aplicar una combinación de sombras neutras con tintes rosados en todo el párpado para la base de su look.

Una vez que las sombras rosas estaban listas, Joey King añadió oscuridad y profundidad a su look con sombras marrones que colocó al final y a lo largo del ojo como un delineador. Este es otro tip de maquillaje que los expertos usan para no abrumar el look con un color tan intenso. Tras acabar con la mirada, la actriz pasó a maquillaje el resto de su rostro usando en su mayoría productos en barra para un acabado más fresco y natural. Si quieres ver el tutorial completo aquí te dejamos el video.

El Stand de los Besos 2 - Trailer