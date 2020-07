Blanca Suárez revela que cuando era más joven le 'avergonzaba' usar labial

Dar color a los labios es una de las imágenes que siempre se recuerdan cuando se hace por primera vez. En especial porque es una zona muy llamativa de nuestro rostro que cobra full protagonismo con la ayuda de un lipstick.

La actriz Blanca Suárez recuerda su primera experiencia pintando sus labios, con la ayuda de un lápiz de labios que le regaló su abuela. "Ella era muy coqueta", dije la embajadora de Guerlain.

La protagonista de "Las chicas del cable" asegura que cuando era más joven le daba "vergüenza" maquillarse los labios, ya que "al tenerlos carnosos" le parecía que llamaba mucho la atención.

Con el paso del tiempo, Blanca Suárez ha aprendido a tener más confianza en sí misma y ahora elige los rojos para cenas e incluso para su vida diaria, "pero no me gusta nada cuando empieza a desvanecerse el color. Me retoco continuamente", dice. Una razón por la que intenta elegir tonos más naturales, nude o marrones, de alta pigmentación y fijación.

Con información de: Agencia EFE