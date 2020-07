Macarena Vélez genera intriga con un renovado cambio de look | VIDEO

Macarena Vélez es una famosa peruana que se mantiene al día con las tendencias no solamente de moda sino también de belleza. Y es que la ex chica reality sabe muy bien la importancia de renovar el look de nuestro cabello cada cierto tiempo.

En Instagram la modelo reveló en una de sus últimas ‘stories’ el renovado estilo con el que decidido darle un giro a su melena. Al parecer se trata de un nuevo tono de cabello que le dio un nuevo aire luego de la difusión de algunas imágenes entre su expareja Said Palao y Alejandra Baigorria.

Pero un cambio de look no solamente incluye un corte de cabello, una nueva coloración o el uso de mechas en el pelo sino también el de un make up. Es por ello que Macarena Vélez fiel a su estilo osado y divertido apostó por un maquillaje de impacto y luminoso que le diera un ‘boost’.

Gracias a la maquilladora profesional Carolina Indacohea la joven obtuvo un look totalmente renovado. Para destacar sus ojos empleó un delineado profundo con efecto de smoky eyes y unas sombras en tono tierra. Además, no podía pasar por alto el detalle de las cejas, bien perfiladas y rellenas con un poco de color. Finalmente, sus labios destacaron con un gloss que le dio un brío sensual.

En cuanto al cabello, anteriormente Macarena mantenía su tono natural, pero esta vez decidió probar un nuevo style y sumarse a la tendencia de los rojos. Un tono no muy intenso que no tiene pierde y que nos demuestra que por el momento no prefiere arriesgar demasiado con su nuevo cambio de look. ¿ Y tú wapa te animarías a cambiar radicalmente tu look?