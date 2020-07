Hija de Patty Wong y Gianella Marquina comparten gusto por la moda con este calzado deportivo

La hija de Melissa Klug, Gianella Marquina se ha convertido en una it girl que revela sus mejores tips de moda y belleza en su cuenta de Instagram. Y en uno de sus últimas stories mostró dos looks comfys con zapatillas blancas para llevar esta temporada.

Un tipo de calzado básico para armar muchos outfits tal como la joven lo mostró. Una tendencia que también hemos visto en la hija de Patty Wong quien recreó un look veraniego con este calzado.

En el primer look Gianella Marquina devela el look predilecto para estar en casa y mantenerse cómoda y con estilo. Unas legginigs negras, una polera oversize blanca y unas zapatillas del mismo color fueron la elección perfecta para su stylish hogareño.

Estas prendas básicas nos facilitan el trabajo cuando queremos crear nuevos outfits sin tardarnos tanto en crear nuevas combinaciones. Por ello cuando la joven decidió salir junto a su mamá solo tuvo que cambiar la parte superior de su outfit.

Así en cuestión de minutos Gianella Marquina cambió de estilo y combinó sus misma leggings, zapatillas junto a un sweater naranja cuello alto con un abrigo largo oscuro. Y para levantar su look recogió todo su cabello con una cola alta y bien pulida.

Como vemos la versatilidad de este calzado lo convierte en una inversión precisa para renovar nuestro guardarropa. Y cuando regrese el verano podemos inspirarnos en este look de Ariadna Fachin, hija de Patty Wong. Un clásico de toda it girl: shor denim, top básico y zapatillas blancas. Podemos jugar con una diversidad de colores en el top si queremos arriesgar más. ¿Y tú wapa con cuál de todo los looks te quedas?