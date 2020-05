Estilo neón: Ivana Yturbe nos muestra que en otoño también se usa color

Ivana Yturbe ha sido nominada a los “The 100 most beautiful face 2020” (“Los 100 rostros más bellos del mundo). La belleza de la modelo ha logrado traspasar fronteras con esta elección. La joven artista también es conocida por su estilo en la moda y es algo que podemos observar en su cuenta de Instagram.

Por ejemplo, ahora que estamos en casa por la cuarentena lo que más deseamos es estar cómodas y la modelo tiene la prenda perfecta que no solo te dará movilidad, sino que te ayudará a levantar un poco tu ánimo. Te hablamos de dos tendencias la neón y la oversize.

Con este tipo de pieza no solo estarás abrigada, ya que cambio el clima, sino que tendrás libertad de movimiento, además que el color te ayudará a sentirte más animada, sobre todo en estos tiempos de coronavirus ha paralizado al mundo.

Ivana Yturbe nominada al rostro más bello del mundo

El concurso "The 100 Most Beautiful Faces", es realizado cada año por la organización TC Candler & The Independent Critics, publicó la imagen del artista en su cuenta de Instagram.

Cabe indicar que este concurso se lleva a cabo desde 1990. Según explican en su publicación, no gana el más popular, sexy o al más famoso. Sino que buscan ser una lista que incluya a muchas culturas, estilos de vida y profesiones; siendo sus nominados representantes del ideal moderno de belleza.

No solo la modelo y ex candidata a Miss Perú está nominada, sino también el actor Andrés Wiese quien anunció en su cuenta de Instagram su alegría por esta participación.