Camila Cabello se una a la moda y debuta nuevo corte para la cuarentena

Camila Cabello es la última celebridad en unirse a una tendencia de belleza (no oficial) que cada vez más famosos forman parte y consiste en aprovechar la cuarentena para cambiar de look y probar algo distinto.

Dado a los ejemplos que hemos visto hasta el momento parece que después de los tintes, los cortes de cabello lideran la tabla de popularidad; para los hombres el estilo predilecto parece ser el rapado, mientras que para las mujeres, los flequillos.

A falta de centros de belleza, la cantante recurrió a las tijeras para disminuir la longitud de su cerquillo estilo coreano (los que tienen poca cantidad de cabello, y el resultado luce como minimechones), solo que en lugar de hacerlo ella, encargó a su madre para cumplir este reto.

"Voy a confiar en esta mujer, porque la verdad es que no confío en mí misma. En el colegio, me solía cortar el flequillo yo sola y parecían... como montañas”, dijo Camila Cabello en el video donde grabó todo el proceso. Después de unos minutos de pánico cuando pensó que todo estaba arruinado, la artista confesó que no quedaron tan mal. Y tu wapa, si cortaste mal o sólo quieres ocultar tu cerquillo, puedes seguir este tip de belleza para olvidarte del problema en pocos minutos.

Watching @Camila_Cabello and her mom attempting to cut her bangs is my favorite video to ever exist 😂 pic.twitter.com/jAD69Wchb3