Errores comunes al momento de comprar ropa

El coronavirus nos ha sumergido en una transformación social, la forma que veremos el mundo al salir de la cuarentena no será misma y nuestra forma de consumir tampoco. Sobre todo en la moda, quizá ahora evaluemos más las prendas que queremos comprar. Para ello, te contamos algunos errores que deberíamos evitar para tener un clóset funcional.

Comprar tallas erróneas “porque están en rebaja”

“Está baratísimo y no importa que esté más grande, me lo llevo”. ¿No te suena? La realidad es que luego lo usas un par de veces y te olvidas de ellos. Es mejor dejar de tener reos en nuestro guardarropa y buscar nuestras tallas para así tener un outfit cómodo.

Ir desarreglada y enojarte porque no encuentras nada

Ahora no podremos recorrer tiendas como lo hacíamos, pero podemos revisar las tiendas online. No obstante, eso no quiere decir que no te des una manito de gato para escoger lo que deseas comprar. Recuerda en evaluar si de verdad necesitas esa prenda antes de ponerla en el carrito de compras.

Comprar prendas que no combinan con nada de tu armario

Un claro ejemplo de este problema se da cuando hay un color de moda. Digamos el amarillo. Un color difícil de combinar incluso para las expertas. Lo peor es que terminas comprando esta prenda porque está moda. Y cuando llegas a tu casa, te das cuenta de que no tienes absolutamente nada que combine con esta prenda.

Hacerle caso a la amiga o a tu mamá

Es preferible tener a alguien que tenga los gustos similares en la moda. Cuando estés de compras, la opinión más importante es la tuya. No te dejes influenciar por otra persona o que te escoja la ropa.

Sigues comprando prendas negras

Si bien tener prendas de color negro es básico en un clóset, es mejor que evalúes el modelo. La idea es que tengas prendas funcionales, es decir combinables y no que te llenes de piezas que luego no usarás.