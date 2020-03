¡Adiós a las tallas! Mujer plus size deslumbra al imitar outfits de celebridades

Si creías que los looks de celebridades estaban diseñados solo para chicas de tallas muy pequeñas, una usuaria en Instagram nos acaba de demostrar que no existen medidas para lucir radiantes.

Katie Sturino es la joven que no tuvo mejor idea que demostrar que, para lucir radiante, con estilo y estar a la moda, no es necesario tener medidas pequeñas, sino que podemos sacarle el máximo provecho a nuestra figura y seguir luciendo radiantes.

Por ello, no dudo en poner a prueba una forma particular de hacerlo y si que ha llamado poderosamente la atención. Para esto, la mujer decidió recrear los mejores looks de celebridades y si que le quedan radiantes.

Al estilo de Blake Lively

Los tonos azules y rojos son un complemento perfecto y Blake Lively lo sabe perfectamente, por lo que esta Instagramer no tuvo mejor idea que replicarlo a su estilo y si que deslumbró.

El sastre como Cara Delevingne

Cara sabe usar el sastre de una forma moderna y elegante, por lo que este estilo lila fue perfecto para ser replicado.

Elegante como Hailey Bieber

Los jeans y los blazer son un complemento perfecto para esos días en los que quieres lucir sofisticada pero no completamente elegante. Así que, que mejor que imitar el estilo de Hailey Bieber en este look.

Black and White como Jennifer Aniston

El blanco y negro es una combinación que nunca pasará de moda, así que, si Jennifer Aniston lo luce, este es un gran referente para imitarlo por completo.

Cuero, al estilo de Jessica Simpson

El cuero es sinónimo de elegancia, así que si Jessica lo lleva en un sobre todo, ¿por qué no intentar un look similar? El cinturón que enmarca la figura es la pieza clave para deslumbrar.

Fresca como Kate Middleton

Si Kate puede llevar un vestido suelto junto a alpargatas, pues Katie también lo lleva con un estilo cómodo, fresco y relajado con un look para el día a día.

Toda una royal como Meghan Markle

Las faldas lápiz se convirtieron en la pieza favorita de Meghan Markle, así que de esta forma demostramos que a las chicas curvy también les queda perfecto y en este look monocolor de Meghan si que deslumbra.