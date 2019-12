Conoce la nueva talla de jeans creada para las curvys no tan curvys

Ser una chica curvy, o de curvas pronunciadas, suele ser una atribución de la naturaleza que otorga bastantes oportunidades al momento de salir de compras, ya que existen miles de prendas en el mercado que pueden favorecer todavía más a este tipo de anatomías, sin embargo no todo es felicidad.

Las chicas con curvas suelen ser de caderas más grandes que la cintura, por tal motivo es bastante trabajoso encontrar un vestido ideal, sobre todo si deseas que este sea pegado para estilizar tu figura. En cuanto a los pantalones los cánones son variados, aunque esta vez ha llegado una nueva talla de jeans para salir al rescate de los cuerpos con curvas bien marcadas.

La talla que estaba faltando

Las tallas de las prendas van de dos en dos, por ejemplo pueden ser de 28, 32, 34, 36 y así sucesivamente. Es así como los fabricantes de los pantalones jeans se dieron cuenta de que varias clientas devolvían las prendas porque no las ajustaban bien, es más, las tallas que más regresaron fueron las 32 y 34. ¿Qué pasa si devuelven estas tallas? ¿Qué es lo que está faltando? ¿Qué número entre el 32 y 34 no había sido creado y era el que las chicas curvy tanto estaban esperando para que se sientan mucho más cómodas? Sí, acertaste: la talla 33.

La aparición de la talla 33

Tras esas devoluciones llegó el momento de las investigaciones, aunque no había que ser tan experto para darse cuenta de que había un sector de jeans para mujeres que estaba desatendido. Lo principal fue escuchar a las mujeres curvy que estaban buscando esa talla intermedia que las hiciera sentirse mucho más cómodas, pero que no encontraban en el mercado. Y es que no hay nada mejor que caminar con unos jeans que te hagan lucir fabulosa.

El nacimiento de la talla ideal

Fue en las redes sociales que se ideó la aparición de la talla 33, específicamente con grupos de estudio que fueron muy bien seleccionados: mujeres entre las tallas 32 y 34 a las que midieron sus cuerpos, escucharon y apuntaron todas sus experiencias, necesidades y dudas. Como conclusión se llegó a la certeza de que faltaba esa talla 33 para chicas curvy no tan curvys.

Ya lo sabes wapa, muchas veces la unión hace la fuerza y somos las mujeres las que debemos exigir todo eso que hace falta, remarcando que nuestros cuerpos son diferentes, hermosos y únicos.