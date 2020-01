Así es como las chicas curvy pueden sacarle el máximo provecho a sus blazers

Los blazers se han convertido en esa prenda ideal para complementar nuestros look, por lo que se ha convertido en un infaltable de nuestro clóset.

Tanta ha sido la tendencia que podemos encontrarlos en una infinidad de estilos, colores e incluso modelos, y estamos convencidas que te salvarán de más de un apuro.

Pero, si eres una chica curvy, hay algunos tips que puedes aplicar para sacarle el máximo provecho a tu figura y lucir como toda una fashionista.

Es así que aquí te contamos cuáles son los tips que debes tomar en cuenta. En primer lugar, es mejor que uses un blazer que tenga manga de 3/4, de esa forma, además de tener un toque moderno y relajado, ayudarás a remarcar tu cintura. Por otro lado evita que tengan botones, pues si estos no cierran de forma cómoda, en definitiva no te harán sentir cómoda, ni bien, así que es mejor que los evites.

Del mismo modo usa aquellos que no tiene solapa pues ayudará con tu escote y será mucho más cómodo para las chicas que tienen mucho busto. Y lo mejor de todo es que te hará ver mucho más moderna. Apuesta por lo estampados, aunque son menos formales, se verán mucho más divertidos para aquellos looks que quieres lucir un tanto casual.

Ya lo sabes wapa, si lo que buscas es sacarle el máximo provecho a tu look con blazer, estos consejos son los que no deberían faltarte.