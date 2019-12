Rejuvenece al estilo de Christina Aguilera con este total look red [VIDEO]

Christina Aguilera lució una tendencia que te hace perder algunos años de encima para celebrar sus 39 años. La talentosa cantante empezó el festejo de su santo desde algunos días donde decidió sacarle provecho a un color que usualmente se aplica en los labios: el rojo.

La artista optó por un vestido rojo brillante de mangas largas, con un escote drapeado que resaltaba sus hermosas curvas. Con este outfit Aguilera no solo captó la mirada de sus seguidores de Instagram, donde compartió el atuendo, sino también de los entendidos de moda.

Como sabemos, la actriz y cantante no se detiene ante nada cuando de moda se trata, y sirve de inspiración a otras chicas curvy que piensan que usar looks brillantes las hará ver más grandes y no estilizadas.

Como ves, Christina Aguilera se mantiene como referente de moda desde el inicio del milenio hasta la actualidad.