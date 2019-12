Elle Fanning luce las tendencias ideales para este verano 2020

Elle Fanning no solo está conquistando la industria del cine con sus interpretaciones, sino también el ámbito de la moda al convertirse en toda una It girl que deslumbra en las alfombras rojas con sus looks. Solo hay que recordar los preciosos vestidos sacados de cuento de hadas que lució para las premieres de la película “Maléfica 2”.

Pero en esta ocasión la usaremos como musa inspiradora para crear atuendos de verano, ya que en más de una ocasión la hemos visto usar varias de las tendencias que regresan para esta temporada de calor.

Definitivamente, Elle ha tomado como pasarela las calles para mostrar distintos estilos para estar cómodas y frescas durante los días de intenso calor, ya que como vemos nuestro verano se avecina con fuerza.

Desde faldas jeans hasta vestidos holgados de colores neutros, calzado de plataforma, entre otras prendas son las que usa la hermosa actriz para sentirse libre al caminar.

Por ejemplo, la falda jean es una prenda noventera que ya la hemos visto utilizar ya sea con blusas con volantes o un top a rayas, pero si quieres saber más sobre sus outfits veraniegos puedes revisar nuestra galería donde te explicamos más.